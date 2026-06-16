 KDE Plasma 6.7 disponibile, ecco tutte le novità
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KDE Plasma 6.7 disponibile, ecco tutte le novità

KDE Project ha annunciato la disponibilità di KDE Plasma 6.7 con nuove funzionalità e miglioramenti in termini di usabilità e personalizzazione.
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KDE Project ha annunciato la disponibilità di KDE Plasma 6.7 con nuove funzionalità e miglioramenti in termini di usabilità e personalizzazione.
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A distanza di circa quattro mesi dalla precedente versione, Kde Project hanno annunciato KDE Plasma 6.7. Gli sviluppatori del popolare ambiente desktop per Linux hanno introdotto molte novità e miglioramenti che incrementano la produttività e offrono maggiori opzioni di personalizzazione. Nei prossimi giorni sarà disponibile nelle varie distribuzioni, tra cui Kubuntu, Fedora e Debian.

Nuove funzionalità di KDE Plasma 6.7

La prima novità (attesa da 21 anni) è il supporto per i desktop virtuali per singolo schermo. Con KDE Plasma 6.7 è possibile aprire la schermata Panoramica (Overview) usando la combinazione di tasti Meta + W (Meta corrisponde al tasto Windows su PC e Command su Mac) e passare da un desktop virtuale all’altro con i tasti Pagina su o Pagina giù.

Gli utenti troveranno altri miglioramenti in termini di usabilità. È ora possibile aggiungere o rimuovere le app da launcher, menu e dashboard con un semplice drag&drop. In Discover ci sono invece un pulsante Installa più visibile, schede delle app più dettagliate e il raggruppamento per tipologia.

Con KDE Plasma 6.6 è stata introdotta la possibilità di creare temi globali personalizzati e di passare da uno all’altro in base al ciclo giorno-notte. La versione 6.7 offre un controllo maggiore grazie a un toggle che permette di passare immediatamente da un tema globale chiaro a uno scuro.

Sono stati anche aggiunti il calendario lunare vietnamita e le differenze di fuso orario nell’orologio. Per quanto riguarda la stampa sono ora indicati i lavori in coda sull’icona nella barra delle applicazioni, mentre le aziende possono sfruttare il nuovo tool per la gestione della coda di stampa. Migliorata anche la connessione alle stampanti condivise su reti Windows.

In KDE Plasma 6.7 ci sono inoltre vari miglioramenti per colori, grafica e temi. Gli sviluppatori hanno infine implementato diverse ottimizzazioni per incrementare le prestazioni e ridurre i consumi energetici.

Fonte: KDE

Pubblicato il 16 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 giu 2026
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