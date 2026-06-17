Pixel Drop: novità di giugno per gli smartphone di Google

Insieme ad Android 17, l’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità del Pixel Drop di giugno. Si tratta di un aggiornamento mensile specifico per gli smartphone di Google, quindi ci sono anche funzionalità esclusive. Sul sito dedicato agli sviluppatori vengono invece illustrate le novità più “nascoste” di Android 17, tra cui quelle relative a prestazioni e privacy.

Android 17 e altre novità per i Google Pixel

Le prime due novità descritte da Google saranno disponibili anche per altri smartphone. La funzionalità Screen Reactions permette di sovrapporre un video selfie al contenuto mostrato sullo schermo. Può essere ad esempio sfruttata per aggiungere una reazione al feed dei social media oppure ad un tutorial.

La seconda funzionalità per tutti è Bubbles. Premendo a lungo sull’icona di un’app, quest’ultima viene trasformata in una bolla che fluttua su altre app. Sui dispositivi con schermo più grande, come il Pixel 10 Pro Fold, le bolle sono visibili in una barra nella parte inferiore dello schermo.

Le altre novità sono esclusive per i Google Pixel. Gli abbonati Google AI possono creare e modificare video con il modello Gemini Omni Flash combinando testo, immagini e video già presenti sullo smartphone.

Il modello Gemini Lyria 3 consente invece di generare una traccia audio a partire da una descrizione testuale.

La funzionalità Voice Translate, già disponibile su Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, arriva anche sul Pixel 10a. Consente la traduzione in tempo reale durante una conversazione telefonica. Supporta la traduzione tra inglese e tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese e hindi. Quick Share permette invece il trasferimento dei file con gli iPhone anche su Pixel 9a/8a.

I suggerimenti contestuali di Magic Cue si potranno usare anche con Snapchat, ma solo sui Pixel 10. Take a Message (trascrizione della segreteria telefonica) è ora disponibile in più paesi e può essere abbinato alla funzionalità Custom Greetings che permette di registrare un messaggio di benvenuto (se non è possibile rispondere alla telefonata).

Infine, la funzionalità Edit with Ask Photos è ora disponibile nell’app Google Foto anche in Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Consente di usare Gemini per modificare le immagini attraverso prompt testuali o vocali.

Come si può vedere nei seguenti screenshot (catturati su un Pixel 9a), l’aggiornamento ha una dimensione di circa 1,5 GB.