Polo Strategico Nazionale: oltre 230 PA sul cloud

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha fornito un aggiornamento sulla migrazione di dati e servizi verso il Polo Strategico Nazionale (PSN). Sono oltre 230 le Pubbliche Amministrazioni Centrali, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere che hanno avviato il processo. L’infrastruttura cloud è attiva dal 21 dicembre 2022.

Obiettivo intermedio raggiunto in anticipo?

Il Polo Strategico Nazionale è l’infrastruttura realizzata per ospitare i dati e i servizi critici e strategici delle amministrazioni italiane. Il PSN è composto da quattro data center che si trovano nel Lazio (Acilia e Pomezia) e in Lombardia (Rozzano e Santo Stefano Ticino). La missione 1.1 (Infrastrutture digitali) del PNRR prevede lo stanziamento di 900 milioni di euro per la migrazione al cloud.

L’obiettivo finale è completare la migrazione sul cloud del 40% dei servizi di almeno 280 amministrazioni entro giugno 2026. L’obiettivo intermedio (almeno un servizio per 100 amministrazioni entro settembre 2024) potrebbe essere raggiunto in anticipo. Attualmente sono 233 gli enti, tra cui 144 PA Centrali e 89 strutture sanitarie, ad aver avviato il processo di migrazione di dati e servizi attraverso la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il PSN.

L’ultimo avviso è stato pubblicato a fine marzo. Le PA Centrali, in particolare Ministeri e Agenzie fiscali, possono utilizzare circa 225 milioni di euro per migrare dati e servizi sul cloud. Le richieste devono essere inviate entro il 31 maggio.

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, ha dichiarato: