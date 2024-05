Hosting WordPress in offerta a 2,99 euro al mese con Hostinger (ultimi giorni)

L’azienda Hostinger offre numerose soluzioni di hosting condiviso e VPS. Grazie ad un’esperienza ventennale nel settore, è divenuta uno dei punti di riferimento per chi vuole aprire un nuovo sito o sostituire il proprio piano hosting con uno più performante e migliore dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo.

La promozione in corso in questi giorni consente di attivare il piano Hosting WordPress a partire da 2,99 euro al mese, con sconti fino al 75% e due mesi extra in regalo. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Hostinger.

Hosting WordPress in offerta a 2,99 euro al mese sul sito Hostinger

L’offerta di Hostinger si riferisce al piano Premium ottimizzato per WordPress, il CMS più popolare per la creazione di un sito web, che sia un blog o un e-commerce. Il piano hosting in sconto del 75% comprende 100 GB di memoria SSD, backup settimanali e traffico illimitato. In più si ottengono fino a 100 indirizzi email, il certificato SSL gratuito per sempre e il dominio del valore di 9,99 euro gratis. In caso di sostituzione di un piano hosting, la migrazione è gratuita e gestita per intero dallo staff di Hostinger.

Se si cercano prestazioni e funzionalità maggiori, Hostinger offre i piani Business (4,29 euro al mese) e Cloud Startup (9,99 euro al mese). Con il piano Business le prestazioni sono cinque volte superiori, come spazio d’archiviazione si può contare su 200 GB di memoria NVME, i backup diventano giornalieri e in più è inclusa gratis la CDN, il servizio che permette di velocizzare l’apertura del sito web in particolare per gli utenti all’estero. Cloud Startup offre infine prestazioni ancora superiori (il doppio rispetto al piano Business) e un indirizzo IP dedicato.

Approfitta dell’offerta in corso sul sito Hostinger per ottenere un piano hosting per WordPress a partire da 2,99 euro al mese.