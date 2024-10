Fai volare il tuo sito web con un hosting WordPress da primato

Un sito web veloce offre una migliore esperienza d’uso agli utenti, favorendo al tempo stesso il posizionamento nella SERP di Google e l’aumento delle conversioni. E per avere un sito veloce c’è bisogno di un hosting di qualità, come quello proposto da Hostinger, azienda leader nel settore. Proprio in questi giorni l’hosting WordPress della compagnia lituana è in promozione a 2,99 euro al mese, con due mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come velocizzare un sito web con l’hosting WordPress di Hostinger

Ai suoi clienti Hostinger offre miglioramenti istantanei delle prestazioni dei siti web grazie all’impiego dei web server LiteSpeed e il plugin LSCWP Cache. A questo aggiunge poi una CDN proprietaria, grazie alla quale si beneficia dell’ottimizzazione automatica delle immagini, del reindirizzamento del data center e della minimizzazione del codice.

Sempre sul fronte della velocità, la soluzione hosting di Hostinger abilita in automatico la cache degli oggetti, riducendo contemporaneamente i tempi di risposta del sito web fino a tre volte. Come ciliegina finale sulla torta, si annoverano poi le integrazioni di IPv6 e HTTP/3, responsabili di una latenza minore e un trasferimento dei dati più veloce.

Un altro punto di forza della soluzione hosting è il livello di sicurezza offerto. A giocare un ruolo fondamentale sotto questo aspetto ci pensano lo scanner in grado di rilevare malware e file dannosi, la mitigazione DDoS e un firewall avanzato per le applicazioni web.

L’hosting sviluppato per WordPress da Hostinger è in offerta a partire da 2,99 euro al mese, grazie al 75% di sconto nell’ambito dell’ultima promozione disponibile sul sito ufficiale. Inclusi nel piano anche un dominio gratuito (valore 9,99 euro), aggiornamenti automatici WordPress, traffico illimitato e backup settimanali.