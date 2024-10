Con Internxt risparmi fino all'80% sugli abbonamenti cloud a vita

Con le soluzioni cloud a vita di Internxt hai uno spazio sicuro e conveniente per l’archiviazione di dati, documenti e ricordi. Online sono disponibili diversi cloud storage, ma solo Internxt ti garantisce di avere abbonamenti a vita scontati anche fino al 80%!

Un’offerta più che vantaggiosa, che ti consente di avere per sempre ben 10 TB per proteggere i tuoi file più preziosi, a soli 580 € invece che 2900 €. Non aspettare oltre: visita subito la pagina ufficiale dell’offerta. Sono disponibili anche piani da 2 TB e 5 TB, a prezzi altrettanto vantaggiosi!

Con Internxt hai cloud a vita a prezzi super convenienti

E se ti chiedi perché acquistare un cloud, la risposta è “perché si risparmia tantissimo sul lungo termine“. Paghi una sola volta e in cambio ricevi uno spazio di archiviazione sicuro, senza costi aggiuntivi nel tempo, zero preoccupazioni per rinnovi o aumenti di prezzo inattesi.

In più, con Internxt la tua privacy è garantita al 100%: tutti i documenti che carichi sulla piattaforma sono decentralizzati su vari server e nodi, riducendo significativamente il rischio che possano essere compromessi. Per un ulteriore livello di sicurezza, hai anche la possibilità di scegliere una password per tutte le cartelle e i file condivisi. Solo chi avrai autorizzato potrà così realmente accedere ai tuoi documenti, anche nel caso il link di condivisione finisse in mano a malintenzionati.

Ma a fare gola sono i 10 TB di spazio cloud. Eccessivo? Forse, ma acquistandolo si ha uno spazio di archiviazione a vita dove caricare tutti i propri dati più importanti: file, documenti personali e di lavoro, foto, video e tanto altro. Tutto, lo ricordiamo, scontato dell’80%. Solo 580 €, per sempre.

E se ti sembra troppo, scopri anche le altre promozioni di Internxt. Se non sei soddisfatto, puoi sempre usufruire della garanzia di 30 giorni dall’acquisto.