pCloud: oltre il 30% di sconto su tutti i piani a vita

Nuova promozione in corso sul sito di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera. Per effetto dell’ultima offerta, tutti i piani individuali a vita sono scontati di oltre il 30%, con prezzi a partire da 199 euro.

Diverse le funzionalità che hanno reso il cloud storage di pCloud uno dei punti di riferimento in Italia e all’estero. Tra queste si annoverano l’utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL, le molteplici opzioni di condivisione dei file, e il backup dei documenti in qualsiasi momento.

I piani a vita di pCloud in offerta a partire da 199 euro

Una delle principali qualità del servizio pCloud è la completa sicurezza dei file archiviati nello spazio cloud. Questo grazie anche all’impiego dei certificati TLS/SSL, applicati in automatico dalla piattaforma durante il trasferimento di una foto, un video o un documento dal dispositivo personale in uso ai server del servizio di cloud storage.

Gli utenti possono inoltre godere di numerose opzioni di condivisione dei file, sia tramite l’interfaccia web che le applicazioni stesse di pCloud. Tra le opzioni disponibili si annovera anche “Invita alla cartella”, utile per collaborare con il proprio team con le cartelle condivise.

Un ulteriore aspetto chiave, che in tanti tendono a sottovalutare ma che in realtà riveste un ruolo ancora centrale, è la sincronizzazione dei file, che va a pari passo con il backup dei dati. Tutto questo fa sì che i contenuti conservati nello spazio cloud siano sicuri, anche di fronte a un eventuale guasto del computer o furto da parte di un cybercriminale.

In questi giorni i piani a vita di pCloud sono in sconto di oltre il 30% sul sito ufficiale, con prezzi a partire da 199 euro. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.