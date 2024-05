Piani a vita al -65%? Con pCloud si può

Il Family Day è l’occasione perfetta per riflettere sull’importanza di proteggere i ricordi e i momenti preziosi della nostra famiglia. pCloud, azienda impegnata nel settore del cloud storage, offre la soluzione ideale per custodire tutti i tuoi file più importanti con piani a vita al -65%.

La disponibilità va dai 2 TB ai 5 TB e fino ai 10 TB di spazio di archiviazione. Ogni membro della tua famiglia (fino a 5) avrà il proprio spazio personale, accessibile da qualsiasi dispositivo grazie alle app dedicate per iOS, Android, macOS, Windows e Linux.

pCloud: i prezzi dei piani a vita al -65%

La sicurezza non è soltanto un nome per pCloud, ma una vera e propria priorità. Il servizio Encryption, incluso gratuitamente nei piani famiglia, cripta i tuoi dati direttamente sul dispositivo, proteggendoli da chi non ha l’accesso. Inoltre, il protocollo TLS/SSL garantisce un trasferimento sicuro dei dati, creando un tunnel protetto per le tue informazioni più sensibili.

pCloud semplifica ancora di più la vita digitale della tua famiglia grazie a funzionalità avanzate come il caricamento automatico di foto e video da smartphone, il backup automatico da piattaforme come Google Photos, Facebook e Dropbox, e l’applicazione pCloud Drive, che espande virtualmente la memoria del tuo dispositivo. Parlando di prezzi, ecco quanto costano scontati gli spazi cloud:

Family 2TB a 399 euro .

. Family 5TB a 599 euro .

. Family 10TB a 049 euro.

Inizia subito a proteggere i tuoi file più importanti e significativi ricordi. Devi soltanto approfittare dai piani a vita al -65%. Per semplificarti la procedura, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata e scegli quello che ti occorre di più in termini di spazio. Affrettati, perché la promo sta per scadere!