Offerta Hosting WordPress di Aruba: soli 19,99€/anno

Aruba ha dato il via a un’offerta imperdibile per tutti coloro che desiderano lanciare un nuovo sito o migliorare il proprio piano attuale. L’offerta Hosting WordPress proposta dal provider è l’occasione d’oro per chi cerca una soluzione di web hosting economica ma allo stesso tempo performante e senza troppi grattacapi.

Grazie alla promozione attualmente in corso sul sito ufficiale di Aruba, puoi abbonarti al piano Hosting WordPress Gestito a soli 19,99 euro all’anno. Questo piano include, oltre al classico servizio di hosting, anche aggiornamenti e backup automatici, caselle email illimitate e il supporto dell’intelligenza artificiale per facilitare la costruzione del sito.

Le meraviglie dell’offerta Hosting WordPress Gestito

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è stato ideato per coloro che non vogliono o non possono dedicare troppo tempo alla gestione tecnica del loro sito. Se non sei un mago dell’informatica o il tempo è la tua nemesi, questo è il piano che fa per te. È il compromesso perfetto per chi desidera concentrarsi solo sui contenuti, lasciando ad Aruba il compito di gestire aggiornamenti e sicurezza.

Uno dei punti salienti di questo piano è il backup giornaliero del sito, il quale si assicura che l’ultima versione del tuo progetto online sia sempre a portata di mano. Non importa cosa accada, i tuoi dati saranno sempre protetti e pronti per essere recuperati in caso di emergenza. Un ulteriore vantaggio è l’ambiente di staging, che consente di testare le modifiche in tranquillità prima di applicarle al sito live. In questo modo puoi essere certo che tutto funzioni alla perfezione senza mettere a repentaglio il tuo sito.

Il tutto ad un costo davvero invitante: 19,99 euro all’anno anziché 79,99 euro. Se per qualche motivo il servizio non fosse all’altezza delle aspettative, c’è la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Quindi, non lasciarti sfuggire questa occasione! Approfitta subito dell’offerta Hosting WordPress di Aruba. Con un risparmio del genere, potrai dedicarti solo a fare ciò che sai fare meglio: creare contenuti fantastici per il tuo sito.