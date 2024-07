Ai tuoi documenti serve molto spazio? Ecco il tool che fa per te

La tua scrivania è sepolta da pile di carta e il tuo computer sta supplicando misericordia per il sovraccarico di file? Tranquillo, abbiamo la soluzione per te. Parliamo di pCloud, un servizio di cloud storage che fa miracoli per chi ha documenti a cui serve molto spazio di archiviazione e teme che il proprio PC esploda all’improvviso.

pCloud: il tool migliore per i documenti a cui serve molto spazio

Perché pCloud è così eccezionale? Innanzitutto, offre piani a vita con sconti fino al 37%. Niente abbonamenti mensili, solo pagamento una tantum. Siccome non siamo al supermercato degli sconti stagionali, ma in Svizzera, la protezione dei dati è garantita da leggi tra le più severe del mondo.

Il servizio utilizza la crittografia TLS/SSL lato client. Non ti dice nulla? In pratica, solo tu hai le chiavi per accedere ai tuoi file, non l’NSA e nemmeno tuo cugino smanettone. Solo tu e basta. Puoi inoltre accedere ai tuoi documenti da qualunque dispositivo (Android, iOS, Windows) o perfino dal tuo vecchio PC Windows XP.

Con l’ultima offerta, pCloud propone tre piani interessanti dal punto di vista di qualità e prezzo. Se non vuoi cacciare soldi ogni mese, prendi in considerazione:

500 GB a 199 euro anziché 299 euro (33% di sconto);

anziché 299 euro (33% di sconto); 2 TB a 399 euro anziché 599 euro (33% di sconto);

anziché 599 euro (33% di sconto); 10 TB a 1.190 euro anziché 1.890 euro (37% di sconto).

Un’offerta imperdibile, soprattutto se consideri che una volta che hai pagato, non ci pensi più. Perfetto per quelli che dimenticano anche il proprio compleanno.

Insomma, pCloud è l’alleato perfetto per chi necessita di molto spazio per i documenti e desidera un servizio sicuro e facile da usare. Non farti scappare l’occasione di mettere ordine nel caos digitale senza diventare povero!