Serverplan svela piani di Hosting WordPress con preinstallazione di plugin essenziali

Dopo aver lavorato alla definizione del tuo progetto, ti stai ora guardando intorno per la scelta di un hosting che ospiti il tuo nuovo sito con WordPress. L’ideale sarebbe affidarsi a una soluzione “chiavi in mano”, con cui riuscire a pubblicare il nuovo sito da subito senza rinunciare alle prestazioni.

In Italia uno dei punti di riferimento è Serverplan, azienda di Cassino che offre un hosting di qualità a prezzi accessibili. Tra i principali punti di forza dei piani hosting WordPress di Serverplan si annoverano i dischi SSD NVMe, il backup giornaliero e il certificato SSL. A tutto questo si aggiungono WordPress preinstallato e gestito e i plugin essenziali consigliati dal CMS più diffuso al mondo.

I plugin preinstallati nei piani hosting WordPress di Serverplan

Una delle caratteristiche chiave dell’hosting con WordPress preinstallato di Serverplan è offrire i plugin di base già installati. Sono quattro, ognuno dei quali copre in maniera ottimale un’area specifica:

Cookie Notice & Compliance

Contact Form 7

Really Simple CAPTCHA

Yoast SEO WordPress

WooCommerce

Il plugin Cookie Notice & Compliance aiuta i proprietari dei siti web a rispettare le leggi sulla privacy, tra cui GDPR e CCPA, attraverso l’inserimento di un form che avvisa gli utenti dell’utilizzo dei cookie, lasciando a quest’ultimi la libertà di accettare o rifiutare.

Contact Form 7 è il plugin più famoso per la creazione dei moduli di contatto, spesso usati nelle pagine Contatti o nelle sezioni dedicate ai commenti. Anche questo è un plugin essenziale per avviare un qualsiasi tipo di progetto online.

Per contrastare lo SPAM in entrata, l’utilizzo di un modulo CAPTCHA rappresenta la soluzione più logica. Uno dei plugin migliori? Really Simple CAPTCHA: il suo autore è lo stesso di Contact Form 7, dal momento che in origine era destinato al celebre plugin dei moduli di contatto.

Altro aspetto cruciale è la SEO, vale a dire l’insieme di tecniche volte all’ottimizzazione del proprio sito per ottenere un posizionamento migliore nelle pagine di un motore di ricerca. Esistono diversi plugin, ma il punto di riferimento in questo campo rimane Yoast SEO WordPress, che figura nella lista dei plugin preinstallati dalle soluzioni hosting WordPress di Serverplan.

A questi si aggiunge infine WooCommerce, il plugin che trasforma qualsiasi sito WordPress in un e-commerce. Per rispondere al meglio alla domanda crescente di utenti desiderosi di aprire un negozio online, Serverplan ha lanciato due appositi piani hosting WordPress WooCommerce.

I prezzi dei piani hosting WordPress di Serverplan

Quanto costano i piani hosting WordPress proposti da Serverplan? Ecco una panoramica dei prezzi di ciascun piano:

Starterkit WordPress : 26 euro l’anno (ideale per nuovi blog, siti personali, semplici vetrine di uno o più servizi)

: 26 euro l’anno (ideale per nuovi blog, siti personali, semplici vetrine di uno o più servizi) Startup WordPress : 76 euro l’anno (ideale per chi ha un blog o un sito di notizie avviato da qualche anno)

: 76 euro l’anno (ideale per chi ha un blog o un sito di notizie avviato da qualche anno) Enterprise WordPress : 142 euro l’anno (ideale per far fare il salto di qualità all’intero progetto)

: 142 euro l’anno (ideale per far fare il salto di qualità all’intero progetto) Enterpriste Plus WordPress: 230 euro l’anno (ideale per chi è alla ricerca delle massime prestazioni per il proprio ecommerce o un sito aziendale)

Trovi maggiori informazioni su ciascun hosting WordPress di Serverplan sulla pagina dedicata del sito ufficiale.