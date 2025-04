Recensione IONOS (Hosting e Website Builder) 2025

Giuseppe Vanni Pubblicato il 1 apr 2025

Creare un sito web non è mai stato così semplice grazie alla diffusione di servizi come IONOS. Questo provider combina hosting (con dominio) e strumenti semplici (basati sull’intelligenza artificiale) utili a lanciare in pochi minuti nuovi siti dinamici e adatti a qualsiasi tipo di attività.

IONOS è un azienda con oltre 30 anni d’esperienza nel settore, ha sede in Europa e fornisce ottimi piani per l’hosting. I suoi server hanno elevate performance, public cloud e bare metal configurabili direttamente dall’amministratore. Sono disponibili anche pacchetti per server Windows e server WordPress.

In questa recensione a IONOS vedremo nel dettaglio tutti le funzioni e i loro costi, perché scegliere questo provider hosting e come sfruttarlo al meglio. Nonché informazioni utili su assistenza clienti e sugli strumenti integrati di marketing come il cloud e le e-mail professionali.

Perché scegliere IONOS

IONOS 4.5 🗄️ Spazio di archiviazione: fino a 500 GB ☁️ Backup automatici: ✔️ 🔑 Certificato SSL: gratuito 🧱 Firewall: ❌ 🔐 Migrazione sito web automatica: ✔️ 👨‍💻 Larghezza di banda: illimitata 💿 Database: da 10 a illimitati (MariaDB) 📱 Pannello di controllo: IONOS 📞 Supporto tecnico: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’88% Vedi l'offerta

Prima di scegliere l’hosting di IONOS è molto importante analizzare i suoi punti di forza. I suoi principali vantaggi sono:

Disponibilità : la rete di server garantisce il 99,99% di uptime, in questo modo le pagine web sono sempre accessibili agli utenti;

: la rete di server garantisce il 99,99% di uptime, in questo modo le pagine web sono sempre accessibili agli utenti; Prestazioni : il sito web viene caricato velocemente grazie alla scelta dello storage basato su SSD NVMe, questo rende l’accesso al database e agli elementi del sito più rapidi rispetto a soluzioni SSD o a dischi fissi meccanici;

: il sito web viene caricato velocemente grazie alla scelta dello storage basato su SSD NVMe, questo rende l’accesso al database e agli elementi del sito più rapidi rispetto a soluzioni SSD o a dischi fissi meccanici; Scalabilità : rispetto a questo parametro IONOS è uno dei migliori provider hosting, si può passare in qualsiasi momento a un piano con prestazioni superiori, adattando le performance alla crescita del sito in termini di visite e interazioni;

: rispetto a questo parametro IONOS è uno dei migliori provider hosting, si può passare in qualsiasi momento a un piano con prestazioni superiori, adattando le performance alla crescita del sito in termini di visite e interazioni; Sicurezza : la maggior parte degli hosting hanno lo stretto necessario e non forniscono strumenti di backup efficaci. IONOS include in ogni pacchetto un certificato SSL, un sistema di backup molto efficiente e un sistema di protezione DDoS contro gli attacchi hacker;

: la maggior parte degli hosting hanno lo stretto necessario e non forniscono strumenti di backup efficaci. IONOS include in ogni pacchetto un certificato SSL, un sistema di backup molto efficiente e un sistema di protezione DDoS contro gli attacchi hacker; Assistenza dedicata : altro punto a favore di IONOS è la possibilità di farsi aiutare da un consulente personale dedicato, ottenendo così supporto diretto in caso di difficoltà o chiarimenti;

: altro punto a favore di IONOS è la possibilità di farsi aiutare da un consulente personale dedicato, ottenendo così supporto diretto in caso di difficoltà o chiarimenti; Installazioni semplificate : con pochi e semplici passi si avvia l’installazione di WordPress o di altri CMS a scelta;

: con pochi e semplici passi si avvia l’installazione di WordPress o di altri CMS a scelta; Larghezza di banda : su ogni sito realizzato con il website builder di IONOS si sfrutta la larghezza di banda illimitata, ottima per gestire eventuali picchi di traffico;

: su ogni sito realizzato con il website builder di IONOS si sfrutta la larghezza di banda illimitata, ottima per gestire eventuali picchi di traffico; Basso impatto ambientale: i datacenter gestiti da IONOS utilizzano energia rinnovabile per il funzionamento, così da avere minore impatto ambientale ed abbattere le dispersioni di inquinanti nell’atmosfera (problema comune sui provider che si affidano ad energia elettrica basata sul carbone e sul petrolio).

D’altro canto si riscontra qualche limitazione sui server quando si sceglie l’hosting condiviso (con poche personalizzazioni) o i piani VPS più economici (poca RAM disponibile).

Pacchetti Hosting di IONOS

IONOS ha pacchetti di hosting adatti a qualsiasi esigenza, dal sito di blogging fino al sito aziendale con molte pagine web e traffico elevato. Non mancano i piani dedicati per WordPress e WooCommerce, così come altre soluzioni mirate come ASP.NET.

Web Hosting Condiviso

IONOS può essere scelto come hosting per siti web generici, siti di landing, siti per piccole aziende con l’hosting condiviso su sistema operativo Linux. Il miglior pacchetto al momento è Business che, al costo di 1€ al mese per un anno (IVA esclusa) include 100 GB di spazio web, fino a 100 database (MariaDB o MySQL), e-mail professionale inclusa, dominio incluso (per un anno), accesso SSH, SFTP e WP-CLI e server impostati su performance 1. Questo piano è perfetto per gestire fino 1 o 2 siti web.

Per le aziende di medie dimensioni e per i progetti web più grandi c’è il piano Expert, pensato per gestire fino a 50 siti web, con server dotati di 500 GB di spazio web, server con performance di livello 2 e SiteAnalytics Plus.

Hosting VPS (Dedicato)

Le aziende in rapido sviluppo o chi necessita di un maggior controllo sulle risorse assegnate al progetto web possono scegliere uno dei piani VPS (con server dedicati) forniti da IONOS, con prezzi che vanno da 1€ a 29€ al mese (IVA esclusa), con prezzo bloccato per 24 mesi.

L’offerta più equilibrata è al momento VPS L, non a caso anche il piano più venduto dall’azienda. Esso offre una CPU con 4 core virtuali, 8 GB di RAM e 240 GB di storage di tipo NVMe, server Dell Enterprise, traffico illimitato, firewall personalizzabile, backup gestito tramite Acronis, dual Stack IPv4 e IPv6, snapshot immediati e Plesk Web Host Edition.

Hosting WordPress

WordPress è uno dei gestori di contenuti (CMS) più usati, facilmente adattabile a qualsiasi scenario d’uso e molto semplice da configurare e da espandere (tramite add-on).

Gli utenti alle prime armi possono affidarsi a IONOS come hosting per WordPress per la configurazione del primo sito (si occupa di tutto automaticamente), scegliendo il piano Expand da 1€ al mese (per il primo anno, IVA esclusa) e beneficiando da subito di 50 GB di spazio di archiviazione, 15 GB di RAM, un vcore CPU, 5 indirizzi e-mail inclusi, sistema di generazione del sito tramite IA, chatbot dedicata con IA, libreria di elementi, aggiornamenti personalizzabili, l’immancabile accesso via SSH, SFTP, WP-CLI, un avanzato sistema di protezione antimalware, un indispensabile plugin di caching e backup giornalieri con Jetpack.

Hosting WooCommerce

Tra le estensioni disponibili per WordPress una delle più utilizzate è WooCommerce, per lanciare un negozio online con gestione di logistica e pagamenti elettronici.

IONOS fornisce un piano dedicato a WooCommerce da 10€ al mese per 6 mesi (IVA esclusa), che include tutti i vantaggi già visti nei piani per WordPress con espansione dello spazio fino a 100 GB, così da poter gestire database di grandi dimensioni. Non mancano gli strumenti per aumentare la sicurezza del sito (scansione delle vulnerabilità), così come i tool per generare tutte le parti del sito tramite intelligenza artificiale.

Altre soluzioni

Oltre ai piani per WordPress, per l’hosting condiviso e per l’hosting VPS è possibile scegliere dei piani specifici per sfruttare ASP.NET, Joomla! e Jamstack. Per creare un hosting Windows il miglior piano è Expert, che al costo di 4€ al mese (IVA esclusa) fornisce ai clienti il supporto a ASP.NET 4.8 e .NET 8.0, 100 GB di spazio web, 100 database MySQL (da 2 GB) 100 account email e dominio gratis.

Per avviare un sito basato su Joomla! il costo parte da 1€ al mese (per un anno, IVA esclusa) e per utilizzare il pre-rendering e configurare un sito web molto veloce è possibile scegliere il piano Jamstack e Deploy Now partendo da 3 progetti gratis, con la possibilità di realizzare il primo progetto statico scegliendo il piano da 2€ al mese per 1 mese (IVA esclusa).

Test di Velocità dell’Hosting

IONOS è dotato di datacenter in ogni parte del globo ma, vista la sua origine tedesca, la maggior parte è in Europa. I vantaggi in termini di velocità sono innumerevoli per chi sceglie questo provider, ecco alcuni dei pregi da citare:

Tempi di risposta : la vicinanza dei datacenter permette di ottenere ping inferiori ai 15 ms in tutti gli scenari, qualsiasi sia il piano o il server scelto;

: la vicinanza dei datacenter permette di ottenere ping inferiori ai 15 ms in tutti gli scenari, qualsiasi sia il piano o il server scelto; Trasferimento dati illimitato : IONOS non pone limiti al traffico dati generato con il proprio server, per gestire da subito un elevato traffico, favorendo le prestazioni generali all’apertura di qualsiasi sito;

: IONOS non pone limiti al traffico dati generato con il proprio server, per gestire da subito un elevato traffico, favorendo le prestazioni generali all’apertura di qualsiasi sito; Alta velocità di connessione : ogni server dispone di una connessione a 1 Gbps dedicata, l’ideale per poter trasferire grandi database, gestire una moltitudine di pagine web e caricare i propri progetti online senza rallentamenti;

: ogni server dispone di una connessione a 1 Gbps dedicata, l’ideale per poter trasferire grandi database, gestire una moltitudine di pagine web e caricare i propri progetti online senza rallentamenti; Storage veloce per database e contenuti: l’utilizzo di storage SSD NVMe velocizza gli accessi al database e ai contenuti salvati sul sito o sui siti realizzati, portando vantaggi notevoli in termini di indicizzazione.

Le prestazioni reali del sito cambiano in base al tipo di server (condiviso o dedicato) e al piano scelto ma nella maggior parte dei casi sono inclusi quantitativi di RAM, CPU e storage sufficiente per ottenere ottimi risultati in termini di velocità.

Attualmente il piano più equilibrato per ottenere ottime velocità pagando il giusto è VPS L, dotato di 4 core virtuali, 8 GB di RAM e 240 GB di memoria NVMe, liberamente configurabile con qualsiasi sistema operativo e adattabile all’uso per blogging, e-commerce e siti statici.

Registrazione e Trasferimento Dominio

In abbinata alla fornitura di hosting, su IONOS è possibile registrare il dominio del proprio progetto scegliendo tra quelli più utilizzati (.it, .com e .online) con costi a partire da 1€ per 1 anno. Sono disponibili anche domini speciali come .shop, .me e .io, ottimi per gestire siti statici professionali o per pubblicizzare la propria attività online, oltre a fornire un dominio pensato per l’e-commerce.

Insieme al domino è possibile ottenere un certificato SSL Wildcard gratuito, la registrazione sicura e un indirizzo e-mail professionale da 2 GB. Oltre a crearne uno nuovo è possibile anche trasferire un dominio già esistente, così da poter ottenere tutte le garanzie di IONOS senza nessun costo di trasferimento.

Website Builder di IONOS

Il website builder di IONOS è caratterizzato da un uso molto sapiente dell’intelligenza artificiale, che aiuta a creare il dominio, il layout e gli elementi grafici da aggiungere al sito.

Al primo avvio l’IA chiederà di descrivere il progetto da realizzare, mostrando dei domini con nomi efficaci, grazie al sistema di valutazione che mostra l’efficacia dal punto di vista del SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca), dal punto di vista dell’attrattiva per le vendite e per la facilità di digitazione.

Creazione sito WordPress

Una volta ottenuto un dominio si accede al website builder vero e proprio. Inserendo le indicazioni nel prompt dell’IA integrata è possibile guidare la scelta tra i modelli forniti da WordPress, scegliere un modello totalmente personalizzato e aggiungere immagini, testo e menu creati con l’intelligenza artificiale. In poco più di 5 minuti è possibile caricare il sito online ed essere subito raggiungibili.

E-mail Professionali

IONOS propone anche un servizio per e-mail aziendali con dominio personalizzato, coerentemente con quello del sito web. Grazie all’IA è possibile scrivere messaggi professionali e accurati, riassume le email e le conversazioni più lunghe e tradurre le mail provenienti da clienti esteri, così da non perdere nessun dettaglio.

Il costo del piano per le email è di 1,5€ al mese (IVA esclusa) ed include 1 mailbox da 2 GB, 1 dominio gratis, mail senza pubblicità indesiderata, filtro antispam, webmail e sincronizzazione su tutti i dispositivi.

Cloud

Con IONOS si possono sfruttare anche cloud pubblici e cloud privati altamente configurabili (bare metal AMD e Intel), che si adattano velocemente a qualsiasi esigenza aziendale. Se l’azienda necessita di uno spazio d’archiviazione sicuro ed espandibile può puntare per esempio sul Network File Storage, ottenendo un ambiente sicuro e facilmente configurabile per la conservazione e l’accesso remoto ai file aziendali.

Altro scenario d’uso molto frequente nelle aziende è il server di backup, indispensabile per mantenere la continuità aziendale anche in caso di problemi con il server privato. In questo caso è possibile sincronizzare le cartelle, i database e i singoli file e ripristinare velocemente sia tramite backup incrementali sia tramite snapshot del server sottoposto a backup.

I prezzi dipendono dal tipo di servizio scelto, con tariffe annuali per i piani cloud pubblici e piani all’ora per i server dedicati (bare metal).

IONOS è facile da usare?

IONOS è un provider hosting molto semplice da utilizzare anche per gli utenti che non hanno mai gestito prima d’ora un sito. Ad esempio, scegliendo il piano hosting condiviso con WordPress è possibile avviare velocemente il progetto scegliendo il nome e seguendo passo dopo passo la creazione del sito, aiutati dall’intelligenza artificiale.

Con la dashboard di IONOS si hanno sotto controllo tutti i prodotti attivati presso il provider, si verifica la durata degli abbonamenti, la registrazione dei domini e degli indirizzi di posta elettronica, si gestiscono i server assegnati (in caso di VPS o Bare Metal) e si aggiungono in tempo reale nuovi prodotti, premendo sul tasto Aggiungi prodotto.

Assistenza IONOS e Servizio clienti

L’assistenza è uno dei punti di forza di IONOS: supporto telefonico e chat in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il supporto può essere richiesto anche tramite email. Un valido Help Center con suggerimenti e guide relative a contratti, siti, gestione server, sicurezza e molto altro, è il primo contenitore di risposte utili.

Da segnalare la presenza della chat IA in tempo reale mentre si crea un sito, ottima per ricevere consigli su procedere passo passo. Chi lo desidera può richiedere un consulente personale.

Alternative a IONOS

La principale alternativa a IONOS come fornitore di hosting e dominio, è Hostinger con prestazioni simili e funzionalità avanzate per la realizzazione di qualsiasi sito web. Le principali differenze tra i due provider sono:

Prezzo : l’hosting IONOS ha prezzi nel periodo promozionale più convenienti, risultando quindi la migliore scelta per chi vuole realizzare siti statici o progetti a breve o medio termine;

: l’hosting IONOS ha prezzi nel periodo promozionale più convenienti, risultando quindi la migliore scelta per chi vuole realizzare siti statici o progetti a breve o medio termine; Rete di distribuzione contenuti (CDN) : Hostinger dà (a partire dal piano Business) una CDN gratuita, un servizio molto richiesto per i siti in rapida espansione per distribuire i contenuti ad un ampio pubblico senza dover aumentare le risorse del server;

: Hostinger dà (a partire dal piano Business) una CDN gratuita, un servizio molto richiesto per i siti in rapida espansione per distribuire i contenuti ad un ampio pubblico senza dover aumentare le risorse del server; Spazio web : IONOS offre un quantitativo di spazio web maggiore a parità di piani (100 GB vs 50 GB), facilitando la gestione di database molto grandi e di siti con un gran numero di contenuti;

: IONOS offre un quantitativo di spazio web maggiore a parità di piani (100 GB vs 50 GB), facilitando la gestione di database molto grandi e di siti con un gran numero di contenuti; Accelerazione WordPress avanzata : Hostinger ha funzionalità di caching per WordPress molto efficaci, rendendo qualsiasi sito realizzato con questo CMS molto veloce;

: Hostinger ha funzionalità di caching per WordPress molto efficaci, rendendo qualsiasi sito realizzato con questo CMS molto veloce; Supporto prioritario: l’assistenza IONOS fornisce accesso al consulente dedicato e alla chat in tempo reale, qualsiasi sia il piano scelto per il proprio progetto.

Entrambi i provider mettono a disposizione strumenti di website builder semplificati, strumenti di intelligenza artificiale utili nella creazione del sito, server molto performanti fin dai piani base e possibilità di personalizzare l’offerta in un secondo momento, adattandola alle nuove esigenze del sito o al traffico generato.

Opinioni finali su IONOS

I test effettuati confermano la qualità dei servizi di IONOS su tutti i fronti. Vale la pena provare in prima persona le configurazioni e le performance, grazie anche al prezzo promozionale concorrenziale. Non ha niente da invidiare alla concorrenza, potenziato anche da funzioni di intelligenza artificiale che accompagnano nella creazione e nel lancio del sito web (nonché nel supporto e l’assistenza clienti).

Il limite della scarsa personalizzazione dei piani hosting condivisi può essere facilmente superato con un server VPS (anche economico), così da avere fin da subito un server in grado di reggere importanti picchi di traffico senza dover scalare in tempo reale.

Ottimi anche i piani per la gestione degli indirizzi email, per creare un sito con WooCommerce o con WordPress e le offerte per gestire un server dedicato (Bare Metal) altamente performance e liberamente configurabile secondo le necessità cloud dell’azienda.

Domande Frequenti su IONOS Quanto costa creare un sito web con IONOS? Con IONOS è possibile creare un sito web partendo da 1€ al mese per il primo anno. Su ogni piano è presente la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” valida 30 giorni. Quali sono i contatti di IONOS? IONOS può essere contattata tramite live chat, chat IA durante la creazione del sito e tramite consulente personale. Presente anche un numero di telefono dedicato: + 39 02 21802681. Che tipo di pannello di controllo ha l'hosting di IONOS? IONOS dispone di un pannello di controllo dedicato, accessibile via web e integrato nella dashboard premendo su Hosting, VPS Hosting o qualsiasi altro servizio associato alla gestione del server fornito in fase d’abbonamento. Con IONOS il trasferimento dominio è gratuito? IONOS consente di trasferire il dominio senza costi. Durante il processo è possibile chiedere aiuto all’assistenza gratuita 24 ore su 24.