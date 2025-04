Hostinger: con l'AI puoi costruire un sito in pochi minuti, bastano 2,99€/mese

Se hai sempre desiderato creare un sito web professionale ma non sai da dove cominciare, Hostinger ha la soluzione ideale per te. Con l’offerta speciale di Website Builder Business, puoi avviare il tuo progetto online per soli 2,99€/mese, grazie a un incredibile 80% di sconto. Inoltre, l’offerta include 3 mesi extra gratis, permettendoti di testare il servizio senza preoccupazioni.

Ma cosa rende così unico questo piano di hosting? Scopriamolo nelle prossime righe.

Tutte le caratteristiche del website builder di Hostinger, a partire dagli strumenti AI

Con il Website Builder Business di Hostinger, puoi costruire un sito web completo e funzionale in pochi minuti. Grazie all’editor drag and drop, non è necessario alcun background tecnico per iniziare. Puoi scegliere tra 150 template predefiniti e modificarli a tuo piacimento in maniera veramente semplice. E se desideri un sito e-commerce, non ci sono problemi: il piano include funzionalità avanzate di e-commerce, con supporto ad oltre 100 metodi di pagamento.

Un altro vantaggio di questo piano è l’inclusione di strumenti AI, che semplificano ulteriormente il processo di costruzione e ottimizzazione del tuo sito. Puoi usufruire di un AI Website Builder, un AI generatore di immagini e un AI Writer per creare contenuti velocemente, oltre a strumenti SEO AI per migliorare la visibilità del tuo sito nei motori di ricerca. Con il Logo Maker AI puoi creare facilmente un logo personalizzato, mentre l’AI heatmap ti aiuta a capire come i visitatori interagiscono con il tuo sito, così da ottimizzare la loro esperienza.

Inoltre, Hostinger ti offre la possibilità di gestire 50 siti web e 50 caselle di posta gratuite per un anno. Con la garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi provare il servizio senza rischi, mentre il supporto clienti 24/7 è sempre pronto ad aiutarti in caso di necessità.

Se vuoi dare il via al tuo progetto online, l’offerta di Hostinger con il Website Builder Business è davvero un’opportunità imperdibile. Approfitta dell’80% di sconto e del dominio gratuito (del valore di 9,99€) per avviare il tuo sito web professionale.

Attiva ora il tuo piano a 2,99€/mese con 3 mesi extra gratuiti e inizia a costruire il tuo sito web senza stress.