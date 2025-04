Hosting WordPress IONOS con AI in offerta a 1€ al mese per un anno

Il piano hosting WordPress di IONOS con l’intelligenza artificiale è in offerta a 1 euro al mese per un anno. L’AI proprietaria dell’azienda di web hosting tedesca è utile per generare e modificare i nuovi siti web, così da rendere la loro realizzazione alla portata di tutti. E per una gestione ancora più semplice, il piano in questione include aggiornamenti automatici, scansioni di sicurezza giornaliere e una protezione attiva contro le minacce informatiche.

Per tutte le persone che vorrebbero aprire quest’anno un nuovo sito personale, che può essere un blog o un portfolio professionale, e che non sanno nulla di programmazione, una soluzione come quella di IONOS rappresenta la scelta ideale.

Quanto si risparmia

Il piano Expand dell’hosting WordPress di IONOS ha un prezzo di listino di 10 euro al mese. In via del tutto promozionale, in questi giorni è disponibile al prezzo scontato di 1 euro al mese per un anno, per un risparmio dunque di 108 euro in dodici mesi.

Inclusi nel pacchetto vi sono 50GB di spazio di archiviazione su SSD, cinque indirizzi e-mail, l’intelligenza artificiale per generare un sito web da zero, un assistente AI, un dominio incluso per un anno, un certificato SSL, gli aggiornamenti personalizzabili e l’opzione SiteAnalytics per monitorare le metriche più importanti relative alle prestazioni del sito. A tutto questo si aggiungono poi un plugin di caching, una scansione giornaliera per rilevare la presenza di eventuali vulnerabilità, una protezione avanzata contro i malware e i backup giornalieri con Jetpack.

In definitiva, Expand è il piano hosting ideale per siti WordPress che puntano a crescere sul web, con aggiornamenti frequenti e backup di sicurezza giornalieri. Sul sito ufficiale di IONOS è disponibile al prezzo scontato di 1 euro al mese per un anno anziché 10 euro al mese, con la possibilità di usufruire di una garanzia di rimborso di 30 giorni.