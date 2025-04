Recensione Hostinger Horizons: Strumento per Creare App con AI

Marco Ferri Pubblicato il 2 apr 2025

Sviluppare un’applicazione web rappresenta, da sempre, un processo complesso, costoso e lungo: servono mesi di lavoro, migliaia di euro da investire in sviluppatori e risorse aggiuntive per hosting, dominio e manutenzione.

Hostinger Horizons, lanciato nel 2025, punta a rivoluzionare questo scenario con un builder di app web AI che elimina la necessità di programmare, semplificando in modo drastico il web app development, integrando creazione, hosting e gestione in un unico ambiente. Questo strumento no-code rende accessibile il mondo dello sviluppo anche a chi non ha esperienza tecnica, rivolgendosi a imprenditori e startupper con idee ambiziose ma privi di competenze settoriali e offrendo loro un AI-powered web app builder accessibile e customizzabile.

In questa recensione di Hostinger Horizons analizzeremo nel dettaglio le sue funzionalità, valutando l’usabilità, i limiti e la competitività del suo modello di pricing. Andremo inoltre a individuarne pro e contro, mettendo a confronto Hostinger Horizons con altre piattaforme per web app.

Cos’è Hostinger Horizons

Hostinger Horizons può essere considerata una piattaforma di app web senza programmazione che utilizza l’intelligenza artificiale per semplificare la creazione, la modifica e la pubblicazione di applicazioni web. A differenza degli strumenti AI che si limitano a generare codice, offre un ecosistema completo che integra sviluppo, hosting, gestione dei domini e distribuzione, eliminando la necessità di servizi esterni o conoscenze tecniche avanzate.

Il funzionamento si basa su un’interfaccia conversazionale avanzata: basta descrivere l’app desiderata in linguaggio naturale e l’AI genera automaticamente la struttura e le funzionalità corrispondenti. Attraverso una sandbox interattiva, è possibile testare in tempo reale il risultato e affinare ogni dettaglio, soltanto comunicando con l’AI. Modificare componenti, aggiungere feature o personalizzare il design diventa un processo immediato e intuitivo.

Un aspetto distintivo di Hostinger Horizons è la sua capacità di comprendere non solo il testo, ma anche immagini e input vocali. Ciò significa che si può fornire un semplice screenshot per guidare l’intelligenza artificiale nella generazione dell’app web. Una volta terminato lo sviluppo, la distribuzione avviene con un solo click, senza doversi preoccupare di configurare server o gestire il deployment.

Pertanto, questa piattaforma specializzata nella creazione di web app interattive si rivolge a chi non ha esperienze di programmazione. Per l’utente è sufficiente descrivere la propria necessità per far sì che l’app web prenda forma in tempo reale. Se i website builder sono perfetti per realizzare siti web semplici come portfolio, landing page aziendali o store online, risultando adatti per siti statici, Hostinger Horizons mette a disposizione il corrispettivo di un ingegnere informatico basato sull’intelligenza artificiale.

Al posto di pagine statiche, è possibile ottenere app web completamente interattive, dotate di funzionalità personalizzate che si adattano alla visione di chi ha realizzato il prompt. Inoltre, invece di dover modificare il codice per far funzionare il sito, Hostinger Horizons cura il backend al posto dell’utente, agendo, in tutto e per tutto, alla stregua di uno sviluppatore AI personale.

Differenze tra App Web e App Mobile

Le app web create con Hostinger Horizons sono progressive e responsive, garantendo compatibilità con qualsiasi dispositivo (dunque, anche mobile) grazie all’adattabilità dell’interfaccia. Tuttavia, a differenza delle app native, le web app non possono essere distribuite e pubblicate come app mobile tramite Google Play Store o Apple App Store, poiché non vengono compilate in formato eseguibile per i sistemi operativi mobili. L’accesso avviene esclusivamente via browser, senza installazione locale. Sebbene questa architettura riduca i costi di sviluppo e semplifichi la manutenzione, può limitare l’integrazione con API di sistema avanzate, come le notifiche push native o l’accesso ai sensori hardware.

Analisi delle funzionalità

Abbiamo visto che Hostinger Horizons si presenta come una piattaforma all-in-one che integra sviluppo, hosting e distribuzione di applicazioni web, eliminando la necessità di strumenti esterni. Il sistema AI consente di descrivere l’app web desiderata in linguaggio naturale, trasformando il testo in un’applicazione funzionante in pochi minuti. Ecco le sue principali features:

Funzionalità di Intelligenza Artificiale : il cuore pulsante di Hostinger Horizons è il suo motore AI, che analizza gli input degli utenti tramite chatbot , interpreta comandi testuali e genera – in automatico – il codice per il frontend e il backend dell’app. L’intelligenza artificiale può creare l’interfaccia utente e le logiche di funzionamento, apportare modifiche su richiesta (ottimizzando codice e design), adattarsi alle esigenze dell’utente con suggerimenti contestuali e ottimizzare in tempo reale l’app in base ai feedback ricevuti;

: il cuore pulsante di Hostinger Horizons è il suo motore AI, che analizza gli input degli utenti tramite , interpreta comandi testuali e genera – in automatico – il codice per il frontend e il backend dell’app. L’intelligenza artificiale può creare l’interfaccia utente e le logiche di funzionamento, apportare modifiche su richiesta (ottimizzando codice e design), adattarsi alle esigenze dell’utente con suggerimenti contestuali e l’app in base ai feedback ricevuti; Supporto linguistico in oltre 80 lingue : lo strumento è accessibile a livello globale, con un sistema di riconoscimento linguistico che permette agli utenti di descrivere l’app nella propria lingua madre. Questo include la traduzione automatica delle istruzioni in codice eseguibile, la generazione di UI localizzate per mercati internazionali e la compatibilità con più alfabeti e sintassi linguistiche;

: lo strumento è accessibile a livello globale, con un sistema di riconoscimento linguistico che permette agli utenti di descrivere l’app nella propria lingua madre. Questo include la traduzione automatica delle istruzioni in codice eseguibile, la generazione di UI localizzate per mercati internazionali e la compatibilità con più alfabeti e sintassi linguistiche; Comandi vocali : Hostinger Horizons integra il riconoscimento vocale, consentendo agli utenti di impartire istruzioni all’AI senza digitare. La possibilità di istruire l’AI con la propria voce aumenta la produttività e offre vantaggi in scenari di accessibilità avanzata;

: Hostinger Horizons integra il riconoscimento vocale, consentendo agli utenti di impartire istruzioni all’AI senza digitare. La possibilità di istruire l’AI con la propria voce aumenta la produttività e offre vantaggi in scenari di accessibilità avanzata; Funzionalità di caricamento delle immagini : gli utenti possono caricare bozze (schizzi) o screenshot per guidare l’AI nella progettazione dell’app web. Questa feature migliora la precisione del risultato e riduce i tempi di prototipazione;

: gli utenti possono caricare bozze (schizzi) o screenshot per guidare l’AI nella progettazione dell’app web. Questa feature migliora la precisione del risultato e riduce i tempi di prototipazione; Ambiente sandbox : tutte le applicazioni possono essere testate in un ambiente di simulazione prima della pubblicazione. La sandbox permette di verificare il funzionamento del codice senza rischi, di identificare bug e correggerli prima del rilascio e di ottimizzare le prestazioni senza influenzare la versione live;

: tutte le applicazioni possono essere testate in un ambiente di simulazione prima della pubblicazione. La sandbox permette di verificare il funzionamento del codice senza rischi, di identificare bug e correggerli prima del rilascio e di ottimizzare le prestazioni senza influenzare la versione live; Opzioni di distribuzione : una volta finalizzata l’app, la distribuzione è immediata tramite il sistema di hosting integrato. Gli utenti possono pubblicare il progetto con un solo click, ottenere un dominio personalizzato e configurare la sicurezza con certificati SSL preinstallati;

: una volta finalizzata l’app, la distribuzione è immediata tramite il sistema di hosting integrato. Gli utenti possono pubblicare il progetto con un solo click, ottenere un dominio personalizzato e configurare la sicurezza con certificati SSL preinstallati; Integrazione di hosting e servizi aggiuntivi: a differenza di altre piattaforme AI che necessitano di provider esterni, Hostinger Horizons include hosting, e-mail e gestione domini direttamente nel proprio ecosistema. Questa possibilità è cruciale per garantire tempi di caricamento rapidi con hosting personalizzato, semplificare la configurazione del dominio senza DNS complessi e offrire un’infrastruttura scalabile senza costi aggiuntivi di terze parti.

Come creare una Web App con Hostinger Horizons

Creare una web app con Hostinger Horizons richiede un processo strutturato che si sviluppa attraverso diverse fasi, dalla configurazione iniziale alla manutenzione post-lancio. Di seguito, una guida dettagliata sui passaggi fondamentali.

Configurazione iniziale : per iniziare, è necessario creare un account su Hostinger e sottoscrivere un piano che includa l’accesso a Hostinger Horizons. Una volta completata la registrazione e il pagamento, si accede al pannello di controllo (hPanel). Da qui, si naviga nella sezione “Websites“, si seleziona “Websites List” e si clicca su “Add Website“, scegliendo l’opzione “Hostinger Horizons“. L’ambiente di sviluppo di Horizons si presenta con un’interfaccia divisa in due pannelli: a sinistra il campo per inserire i prompt descrittivi della web app e a destra l’anteprima in tempo reale dell’applicazione in fase di sviluppo;

: per iniziare, è necessario creare un account su Hostinger e sottoscrivere un piano che includa l’accesso a Hostinger Horizons. Una volta completata la registrazione e il pagamento, si accede al pannello di controllo (hPanel). Da qui, si naviga nella sezione “Websites“, si seleziona “Websites List” e si clicca su “Add Website“, scegliendo l’opzione “Hostinger Horizons“. L’ambiente di sviluppo di Horizons si presenta con un’interfaccia divisa in due pannelli: a sinistra il campo per inserire i prompt descrittivi della web app e a destra l’anteprima in tempo reale dell’applicazione in fase di sviluppo; Creazione del progetto : la creazione della web app avviene attraverso la definizione dettagliata delle sue funzionalità tramite prompt testuali. Ad esempio, per realizzare una piattaforma di monitoraggio fitness, si deve specificare in modo chiaro e puntuale l’obiettivo dell’app, le caratteristiche principali (registrazione utenti, dashboard personalizzata, analisi dati, piani di allenamento, etc.) e gli elementi grafici desiderati (schema colori, disposizione dei componenti, stile dell’interfaccia). L’intelligenza artificiale di Horizons genera quindi una prima versione dell’app, che può essere ulteriormente affinata con prompt aggiuntivi per migliorare design, navigazione e interattività;

: la creazione della web app avviene attraverso la definizione dettagliata delle sue funzionalità tramite prompt testuali. Ad esempio, per realizzare una piattaforma di monitoraggio fitness, si deve specificare in modo chiaro e puntuale l’obiettivo dell’app, le caratteristiche principali (registrazione utenti, dashboard personalizzata, analisi dati, piani di allenamento, etc.) e gli elementi grafici desiderati (schema colori, disposizione dei componenti, stile dell’interfaccia). L’intelligenza artificiale di Horizons genera quindi una prima versione dell’app, che può essere ulteriormente affinata con prompt aggiuntivi per migliorare design, navigazione e interattività; Test delle funzionalità: una volta strutturata l’applicazione, è essenziale eseguire test approfonditi per verificarne il corretto funzionamento. La dashboard permette di interagire direttamente con l’app nella sezione di anteprima, simulando diverse interazioni utente. Gli aspetti da controllare includono la logica di business (ad esempio, la generazione di report basati sui dati inseriti dagli utenti), il flusso decisionale (come i reindirizzamenti tra pagine), la gestione degli eventi (click, input nei form) e il trattamento dei dati. Se l’app prevede la gestione di un database, è possibile integrarla con Supabase fornendo le credenziali API necessarie e testando l’inserimento e il recupero dei dati;

Distribuzione : dopo aver verificato che tutte le funzionalità siano operative, è possibile pubblicare l’app cliccando sul pulsante “Deploy”. Inizialmente, Hostinger Horizons fornisce un dominio temporaneo per il test in produzione. Prima di associare un dominio personalizzato, è consigliabile eseguire test di compatibilità cross-browser e valutare le prestazioni utilizzando strumenti come GTMetrix per ottimizzare il codice e ridurre i tempi di caricamento;

: dopo aver verificato che tutte le funzionalità siano operative, è possibile pubblicare l’app cliccando sul pulsante “Deploy”. Inizialmente, Hostinger Horizons fornisce un dominio temporaneo per il test in produzione. Prima di associare un dominio personalizzato, è consigliabile eseguire test di compatibilità cross-browser e valutare le prestazioni utilizzando strumenti come GTMetrix per ottimizzare il codice e ridurre i tempi di caricamento; Manutenzione : una volta online, la web app richiede manutenzione regolare per correggere bug, migliorare le prestazioni e implementare nuove funzionalità. Lo strumento di sviluppo AI di Hostinger consente di aggiornare l’applicazione dall’interfaccia utente, inviando nuovi prompt per modificare il codice e adattarlo alle esigenze degli utenti;

: una volta online, la web app richiede manutenzione regolare per correggere bug, migliorare le prestazioni e implementare nuove funzionalità. Lo strumento di sviluppo AI di Hostinger consente di aggiornare l’applicazione dall’interfaccia utente, inviando nuovi prompt per modificare il codice e adattarlo alle esigenze degli utenti; Modifiche post lancio: nel caso in cui emergano nuove necessità in seguito al deploy, come ad esempio l’aggiunta di funzionalità avanzate, il miglioramento dell’esperienza utente o l’integrazione con servizi esterni, le modifiche possono essere implementate agendo in modo diretto sulla dashboard con un processo iterativo basato sui feedback degli utenti e sui test continui.

Facilità d’Uso

Prodotto da Hostinger, la web hosting company lituana lanciata nel 2004 e di recente inserita da Forbes tra le migliori 7 per i servizi di web hosting per il 2025, Horizons è caratterizzato da un’interfaccia intuitiva e altamente reattiva, progettata per semplificare il processo di sviluppo web anche per utenti senza esperienza tecnica. Grazie all’ambiente di sviluppo basato su chat, gli utenti possono descrivere le loro esigenze in linguaggio naturale, e l’intelligenza artificiale si occupa di tradurle in codice funzionante. Questa procedura elimina la necessità di navigare in interfacce complesse o di apprendere workflow articolati, rendendo la creazione di applicazioni web accessibile a chiunque.

Rispetto alle tradizionali piattaforme no-code, Horizons riduce la necessità di pianificare la logica dell’app a mano o di collegare componenti distinti. L’AI è in grado di costruire, modificare e affinare le applicazioni in tempo reale, migliorando in modo significativo la produttività. Tuttavia, lo sviluppo di funzionalità avanzate potrebbe richiedere un certo grado di sperimentazione e intervento manuale.

L’assistente AI di Horizons si lascia apprezzare per la sua rapidità e precisione nel troubleshooting e nella personalizzazione, rendendo il processo di sviluppo fluido e interattivo. Inoltre, l’integrazione nativa con i servizi di hosting e registrazione domini consente un deployment immediato, eliminando la dipendenza da piattaforme di terze parti. La stabilità della piattaforma è garantita dall’infrastruttura di Hostinger, mentre il supporto clienti 24/7 offre assistenza continua, rendendo Horizons una soluzione completa e affidabile per sviluppatori, imprenditori, startupper e aziende alla ricerca di un sistema efficiente e scalabile.

Prezzi e Abbonamenti

Hostinger Horizons propone quattro diversi piani di abbonamento, pensati per adattarsi alle esigenze di utenti con diversi livelli di esperienza e necessità di sviluppo. Ogni pacchetto include hosting, e-mail gratuita, banda illimitata, supporto tecnico 24/7 e nessun limite giornaliero di utilizzo dell’AI, garantendo un’infrastruttura solida per qualsiasi progetto web. La piattaforma non prevede costi nascosti, offrendo una struttura tariffaria chiara e trasparente. Inoltre, è possibile testare il servizio senza rischi grazie alla prova gratuita.

Piano Prezzo mensile Messaggi AI mensili Larghezza di banda Explorer: 9,99€ 50 illimitata Starter: 19,99€ 100 illimitata Hobbyist: 49,99€ 250 illimitata Hustler: 99,99€ 500 illimitata

Ecco una panoramica dei piani disponibili in questa fase:

Explorer : al costo di 9,99€/mese mette a disposizione 50 messaggi AI al mese, hosting gratuito per il primo mese, e-mail gratuita e larghezza di banda illimitata, supporto tecnico 24/7, data center globali e connessione semplificata al dominio e permette di creare fino a 50 web app;

: al costo di 9,99€/mese mette a disposizione 50 messaggi AI al mese, hosting gratuito per il primo mese, e-mail gratuita e larghezza di banda illimitata, supporto tecnico 24/7, data center globali e connessione semplificata al dominio e permette di creare fino a 50 web app; Starter : ideale per piccole imprese e progetti in crescita, al prezzo di 19,99€/mese mantiene tutti i vantaggi del piano Starter con 100 messaggi AI mensili per personalizzazioni avanzate;

: ideale per piccole imprese e progetti in crescita, al prezzo di 19,99€/mese mantiene tutti i vantaggi del piano Starter con 100 messaggi AI mensili per personalizzazioni avanzate; Hobbyist : costa 49,99€/mese ed è ideale per siti web in espansione che richiedono più risorse. Ha la stesse funzionalità di Starter, con maggiore capacità e 250 messaggi al mese, ideali per sviluppi più complessi;

: costa 49,99€/mese ed è ideale per siti web in espansione che richiedono più risorse. Ha la stesse funzionalità di Starter, con maggiore capacità e 250 messaggi al mese, ideali per sviluppi più complessi; Hustler: garantisce accesso completo a tutte le funzionalità senza restrizioni, assicurando massima potenza per aziende e siti web ad alte prestazioni. Permette di interrogare l’AI 500 volte al mese.

Pro e contro

Hostinger Horizons si distingue come uno strumento per la creazione di software personalizzato che semplifica lo sviluppo di applicazioni web, rendendolo accessibile anche a chi non ha esperienza di programmazione. Grazie all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale, gli utenti possono descrivere le loro esigenze in linguaggio naturale e vedere la propria applicazione prendere forma in tempo reale. Questo approccio riduce in modo sensibile la curva di apprendimento e permette di risparmiare tempo e risorse rispetto ai tradizionali strumenti no-code, che spesso richiedono una progettazione logica manuale più complessa.

Un altro grande vantaggio è la possibilità di effettuare il deployment con un solo click, senza dover configurare servizi di hosting o gestire la registrazione del dominio separatamente. L’hosting integrato e la larghezza di banda illimitata garantiscono stabilità e prestazioni elevate, mentre il supporto clienti 24/7 in più di 80 lingue assicura un’assistenza costante agli utenti in qualsiasi fase dello sviluppo. Inoltre, la piattaforma è progettata per scalare con facilità, grazie alla distribuzione su data center globali.

Tuttavia, esistono alcune limitazioni da considerare. Le applicazioni sviluppate sono vincolate all’ecosistema Hostinger, limitando la possibilità di trasferirle su altre piattaforme. Le opzioni di personalizzazione avanzata sono più ristrette rispetto allo sviluppo tradizionale e alcune funzionalità sono ancora in fase di miglioramento. Inoltre, la gestione di progetti molto complessi potrebbe richiedere competenze tecniche aggiuntive per sfruttare appieno le capacità dell’AI.

Pro Nessuna programmazione richiesta

Distribuzione con un click

Hosting integrato

Assistenza 24/7

Supporto multilingue

Interfaccia intuitiva basata su AI

Automazione dei processi con AI e riduzione dei tempi di sviluppo

Scalabilità garantita grazie ai data center globali Contro Funzionalità specifiche della piattaforma

Confini della personalizzazione

Funzionalità attuali limitate (ma in divenire)

Non adatto a progetti complessi senza supporto di uno sviluppatore

Confronto con Piattaforme per Web App Alternative

Nel panorama degli strumenti per la creazione di web app, diverse piattaforme offrono soluzioni no-code e low-code con approcci distinti. Come analizzato finora, Hostinger Horizons si distingue per la totale integrazione dell’intelligenza artificiale, che automatizza il processo di sviluppo e distribuzione senza richiedere programmazione manuale. Bubble, invece, offre un editor visuale avanzato per massima flessibilità, mentre Webflow è ideale per chi desidera controllo totale sul design. Adalo si concentra sulle app mobili, mentre OutSystems punta su soluzioni enterprise scalabili. Wix ADI, infine, utilizza l’AI per generare siti web automaticamente, risultando molto adatto a chi necessita di una soluzione rapida senza disporre di conoscenze tecniche.

Ciò che rende senza dubbio Hostinger Horizons unico è la combinazione di sviluppo no-code, distribuzione cloud-based e assistenza AI, il tutto in un’unica piattaforma. A differenza di Bubble o Webflow, ad esempio, non richiede la definizione manuale della logica dell’applicazione, ed è più veloce da usare rispetto a OutSystems. Tuttavia, offre meno possibilità di personalizzazione avanzata rispetto a strumenti come Bubble, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca rapidità ed efficienza senza dover scrivere codice né averne conoscenze.

Hostinger Horizons Bubble Webflow Adalo OutSystems Wix ADI No code/low code No code No code No code No code Low code No code Hosting incluso ✓ ❌ ❌ ✓ ❌ ✓ AI integrata ✓ ❌ ❌ ❌ ❌ ✓ Comandi vocali ✓ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Supporto multilingua ✓ (+80) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Modifica del codice ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ❌ Deployment cloud-based ✓ ❌ ❌ ✓ ❌ ✓ Preview in tempo reale ✓ ❌ ✓ ✓ ✓ ✓

Giudizio Finale su Hostinger Horizons

Questa recensione di un creatore di app web AI conferma che Hostinger Horizons è una soluzione innovativa ed efficiente per chi desidera creare applicazioni web senza scrivere neppure una riga di codice. A differenza di altre piattaforme no-code, integra in un’unica soluzione la creazione dell’app, l’hosting e la gestione del dominio, semplificando il processo di sviluppo e pubblicazione. Grazie all’AI, è possibile descrivere l’applicazione desiderata in linguaggio naturale e vederla prendere forma in tempo reale, con la possibilità di personalizzarla tramite un’interfaccia intuitiva.

L’aspetto più interessante è che non sono richieste competenze tecniche, il che lo rende ideale per imprenditori, startup e chiunque abbia un’idea di business ma non sappia programmare. La distribuzione è cloud-based, garantendo scalabilità e accesso immediato senza configurazioni complesse. Inoltre, la presenza di supporto multilingue in oltre 80 lingue e assistenza 24/7 rappresenta un enorme vantaggio per chi lavora a livello internazionale.

Tuttavia, come ogni strumento no-code, presenta alcune limitazioni, in particolare per chi desidera un livello di personalizzazione avanzato o la possibilità di modificare direttamente il codice. Ciò lo rende meno adatto a progetti con esigenze specifiche o a sviluppatori esperti che vogliono il massimo controllo. In conclusione, Hostinger Horizons è una scelta eccellente per chi vuole creare, pubblicare e gestire un’app web in modo rapido e senza complessità tecniche. Con il suo approccio AI-driven e la sua semplicità d’uso, rappresenta un alleato strategico per imprenditori e aziende che mirano a trasformare un’idea in realtà senza dover investire tempo e denaro nello sviluppo tradizionale.

Domande frequenti su Hostinger Horizons Hostinger Horizons vale il prezzo? Sì, Hostinger Horizons offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi vuole creare app web senza programmare. Con sviluppo automatizzato, hosting integrato e distribuzione immediata, elimina la necessità di servizi esterni. I piani partono da 19,99€/mese, rivelandosi accessibili a diverse esigenze, dagli imprenditori alle piccole aziende. Cosa cambia tra sito web e web app? Un sito web è una raccolta di pagine fruibili online, progettato in genere per fornire informazioni, come blog o e-commerce. Una web app, invece, è un’applicazione interattiva accessibile via browser, con funzionalità simili a quelle di un software, come login, gestione dati o automazioni. Le web app offrono maggiore interattività rispetto ai siti web statici, richiedono in genere l’autenticazione dell’utente per accedere ad alcune funzionalità e spesso sostituiscono le app tradizionali, garantendo accesso multi-dispositivo senza necessità di installazione. Quanto costa creare una web app? Il costo per creare una web app varia in base agli strumenti utilizzati. Con piattaforme no-code come Hostinger Horizons, i prezzi partono da 19,99€/mese, includendo hosting, dominio e sviluppo automatizzato. Alternative come Bubble o Wix ADI offrono piani simili, mentre lo sviluppo personalizzato da zero può costare migliaia di euro, a seconda della complessità. Le soluzioni AI riducono tempi e costi, rendendo la creazione di web app accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. Quanto è difficile creare un’app? Non esiste una risposta univoca a questa domanda: la difficoltà di creare un’app dipende, infatti, dallo strumento usato e dalla complessità del progetto. Con piattaforme AI no-code ad esempio, è molto semplice ottenere i risultati desiderati anche senza competenze tecniche. Al contrario, lo sviluppo tradizionale richiede programmazione, design e infrastruttura, aumentando i tempi e le difficoltà. La scelta dipende da esigenze, budget e livello di personalizzazione e complessità richiesti. Quanto tempo ci vuole per creare un’app? Il tempo necessario per creare un’app varia in base alla complessità del progetto e agli strumenti utilizzati. Con un builder di app no-code AI un’app semplice può essere pronta addirittura in pochi minuti, mentre sviluppi più avanzati richiedono giorni o settimane. Al contrario, la programmazione tradizionale può necessitare di mesi di lavoro. Fattori come personalizzazione, funzionalità e integrazione con altri servizi influenzano in maniera significativa i tempi di sviluppo.