Internxt Drive: la soluzione definitiva per archiviare i tuoi file nel cloud

Lo spazio per salvare i nostri documenti e altri file importanti in un luogo sicuro non è mai abbastanza. Un servizio di cloud storage come Internxt Drive ci viene incontro fornendoci tutto ciò che serve per tenere al sicuro i nostri dati e proteggere al tempo stesso la nostra privacy. Internxt Drive consente infatti di archiviare i file in maniera sicura e veloce tramite la sua app di archiviazione cloud. I documenti e gli altri contenuti sono accessibili in qualsiasi momento dal computer, dallo smartphone, dal tablet e da qualunque dispositivo disponga di una connessione a Internet. Il tutto avviene nella massima sicurezza, poiché Internxt utilizza una crittografia di livello militare per evitare accessi non desiderati da parte di cybercriminali.

Internxt Drive: il cloud storage sicuro, pratico e conveniente

La sincronizzazione protetta dei dati tra il dispositivo e i server cloud di Internxt Drive fa sì che solo il legittimo proprietario abbia il pieno accesso e il pieno controllo dei file, anche grazie alla sicurezza a prova di zero-knowledge ed end-to-end sempre garantita. Il cliente può organizzare i file in cartelle, può rinominarli a proprio piacimento e può applicare dei filtri per velocizzare la ricerca.

Oltre ai vari dispositivi mobili, Internxt Drive supporta Windows, Mac e Linux permettendo inoltre di effettuare il backup delle cartelle del computer, ad esempio della cartella Documenti o di qualunque altra, in modo da avere sempre a disposizione su qualsiasi dispositivo le versioni più recenti dei dati su cui lavorare.

Internxt Drive offre tanti vantaggi che abbiamo fin qui visto nella nostra breve panoramica, ma a questi si aggiungono anche dei prezzi decisamente concorrenziali. Infatti, i piani individuali di archiviazione in cloud partono da appena 9,20 euro all’anno per il piano da 200 GB (disponibile anche ad 1 euro al mese con fatturazione mensile) e arrivano a 60 euro all’anno per quello da 10 TB (proposto a 6 euro al mese con fatturazione mensile). In mezzo ci sono i piani da 2 TB e 5 TB per venire incontro alle esigenza di spazio di tutti e in qualsiasi caso è prevista la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 30 giorni.

Infine, chi vuole provare il servizio senza sottoscrivere un abbonamento può utilizzare il piano gratuito per sempre che mette a disposizione 1 GB di archiviazione in cloud con inclusi tutti i servizi.