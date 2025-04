Inkscape 1.4.1: diverse novità nella nuova versione

Inkscape 1.4.1 è il nuovo aggiornamento del conosciutissimo software open-source per la grafica vettoriale, il quale introduce una serie di miglioramenti, correzioni di bug e due nuove funzionalità che rendono l’esperienza d’uso ancora più fluida e versatile, soprattutto per chi lavora con dispositivi meno potenti o datati.

Inkscape 1.4.1: miglioramenti, correzioni e due nuove funzionalità

Aprendo Inkscape 1.4.1, gli utenti noteranno subito la nuova schermata di avvio, visibile durante il caricamento del programma. Questa aggiunta, che può essere disattivata, è pensata per rassicurare gli utenti – in particolare quelli con hardware più lento – che il software sta effettivamente avviandosi dopo aver cliccato sull’icona. Inoltre, la finestra di benvenuto, che appare all’apertura, include ora un pulsante “chiudi”. Questo dettaglio, apparentemente semplice, risolve un problema pratico: finalmente è possibile uscire dall’applicazione senza ricorrere a metodi alternativi, utile sia in caso di apertura accidentale sia quando l’ispirazione creativa svanisce subito dopo il lancio.

Un’altra novità è l’introduzione di gruppi comprimibili in diverse barre degli strumenti. Questa modifica permette all’editor di adattarsi meglio a schermi con risoluzioni limitate, come i 720p, rendendo l’interfaccia più funzionale anche su dispositivi meno moderni o quando l’app è affiancata a un bordo dello schermo. Si tratta di un ritorno a una caratteristica presente nelle versioni precedenti, ma che ora torna utile in contesti specifici.

Tra i miglioramenti tecnici apportati con Inkscape 1.4.1 spiccano le correzioni a vari strumenti: ad esempio, il tool di Calligrafia vede ripristinate le parentesi finali nei suggerimenti, mentre lo strumento Ellisse aggiorna correttamente gli attributi SVG dei cerchi. Anche lo strumento di Misura è stato perfezionato, eliminando i fastidiosi popup multipli delle “Opzioni”. Inoltre, l’estensione “Pulizia del tracciato” (Extensions > Modify Path > Clean up path) è stata potenziata: ora può rimuovere nodi duplicati o troppo vicini, con opzioni per chiudere i tracciati e unire sottopercorsi quando i nodi sono al di sotto di una soglia definita.

Per gli utenti che fanno uso dell’editor di grafica vettoriale su Ubuntu, l’aggiornamento risolve problemi di stampa, eliminando i crash, e corregge il comportamento della finestra di esportazione, che ora salva i file nella posizione corretta. Piccoli dettagli che fanno comunque la differenza nell’uso quotidiano.

Inkscape 1.4.1 migliora infine il supporto per i file di Affinity Designer (.afdesign), correggendo l’importazione di PDF e garantendo un’interazione più fluida con le frecce direzionali per spostamenti con valori non interi. Anche l’importazione di palette colore .ase in spazio LAB e il rendering della griglia modulare con asse Y invertito sono stati ottimizzati, mentre si apre la strada al supporto preliminare per i file di Vectornator/Linearity Curve tramite un’estensione opzionale.

Per scaricare la nuova versione basta recarsi nella sezione apposita del sito ufficiale.