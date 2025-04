Nvidia: RTX 5060 Ti allo stesso prezzo della 4060 Ti

Dopo il lancio dei modelli di punta e di fascia media, come di consueto, Nvidia si sta ora concentrando nelle varianti di fascia medio bassa, nello specifico RTX 5060 e RTX 5060 Ti. Proprio di quest’ultima sono emerse alcune indiscrezioni riguardo al prezzo, che dovrebbe attestarsi alla medesima cifra a cui era stata venduta la precedente RTX 4060 Ti.

Nvidia: la RTX 5060 Ti dovrebbe costare come la 4060 Ti

Le informazioni provengono da Board Channels, secondo cui Nvidia è ormai in procinto di presentare la serie GeForce RTX 5060. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda dovrebbe annunciare ben tre schede il 15 aprile, con il lancio previsto per il giorno successivo. La nuova gamma comprende la RTX 5060 Ti, disponibile nelle versioni da 16 GB e 8 GB, oltre al modello base di RTX 5060.

Un rumor, che è stato sempre diffuso da Board Channels, suggerisce che l’azienda intende mantenere prezzi in linea con quelli della generazione precedente, ovvero della corrispettiva RTX 4060 Ti che è stata lanciata a 399$ per la variante da 8 GB, con un aumento di 100 dollari per il modello equipaggiato con 16 GB di VRAM. Qualora questi prezzi dovessero essere confermati, ciò potrebbe comportare la dismissione graduale dei modelli più vecchi, con annesse riduzioni di prezzo di cui poter anche sicuramente approfittare.

Le voci sui prezzi in questo momento, così lontano dal lancio, sono tuttavia spesso poco affidabili. La strategia di Nvidia per questi modelli non dovrebbe però sorprendere, dato che l’azienda sembra orientata a replicare una lineup simile a quella della serie RTX 40. L’incognita principale resta l’offerta della concorrenza. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i modelli Radeon RX 9060 XT di AMD dovrebbero presentare configurazioni di memoria analoghe, con varianti da 16 GB e 8 GB.

Al momento, non sono ancora emerse informazioni riguardo al prezzo della RTX 5060 base.

Rimanendo in tema GPU, le notizie più recenti ci svelano anche che Intel ha sospeso lo sviluppo della variante top di gamma Battlemage, con motivi che abbiamo approfondito qui.