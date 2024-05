Spazio cloud da 2TB a vita in offerta a 199 euro con Internxt

Se gli abbonamenti mensili non fanno per te e sei alla ricerca di uno servizio cloud crittografato con almeno 2 TB di spazio d’archiviazione disponibile su qualsiasi dispositivo e ovunque ti trovi, prendi in considerazione l’ultima offerta di Internxt sui piani a vita: la soluzione cloud da 2 TB è in promo a 199 euro invece di 499 euro, con uno sconto pari a 300 euro. In alternativa è possibile scegliere lo spazio da 5 TB al costo di 299 euro anziché 999 euro, oppure ancora quello da 10 TB in offerta a 499 euro invece di 1.499 euro.

Spazio cloud Internxt a vita a partire da 199 euro

Tutti i piani a vita cloud di Internxt offrono un’archiviazione e una condivisione crittografata di file e cartelle, l’accesso ai propri file da qualsiasi tipo di dispositivo, l’accesso a tutti i servizi, l’autenticazione a due fattori, il supporto premium per i clienti e il carimento di file fino a 20 GB. In più è possibile beneficiare della garanzia di rimborso di 30 giorni: qualora il servizio disattenda le aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Nel corso degli anni Internxt è diventato uno dei punti di riferimento per le soluzioni cloud, grazie al suo codice open source e alla natura crittografata dei piani cloud proposti. A differenza dei servizi cloud in abbonamento proposti dai giganti del settore tech, con Internxt si ha la certezza che i propri file siano al sicuro in ogni momento e che non siano visibili ad alcun membro dello staff, nemmeno quando si caricano dal proprio dispositivo allo spazio cloud.

L’offerta sui piani a vita è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di Internxt.