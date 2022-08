Windows 11: Esplora File con schede, ci siamo quasi

La nuova Preview Build 25179 di Windows 11, appena rilasciata da Microsoft agli Insider attraverso il Dev Channel, porta con sé una novità che entro i prossimi mesi dovrebbe essere messa a disposizione anche nella versione finale del sistema operativo: si tratta del supporto alle schede all’interno di Esplora File (File Explorer). Una novità di cui abbiamo già scritto in più occasioni su queste pagine, che a quanto pare ancora necessita di qualche prova prima di essere pronta per la distribuzione su larga scala.

Le schede per Esplora File di Windows 11

Ciò che cambia è che, con le build precedenti, il test era riservato ad alcuni utenti selezionati. Ora risulta invece accessibile a tutti. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto si legge sul blog ufficiale e uno screenshot che mostra la caratteristica in azione.

Le schede di Esplora File e gli aggiornamenti per la navigazione sono ora accessibili da tutti coloro presenti nel Dev Channel. Se non vedete subito queste funzionalità, per favore eseguite un riavvio. Se ancora non funziona, per favore inviate una segnalazione attraverso il Feedback Hub.

Altre novità citate dal changelog riguardano sempre Esplora File con la sperimentazione di diverse esperienze per la visualizzazione dei risultati mostrati in seguito a una ricerca, miglioramenti per l’interazione con le tastiere touch e il supporto alla lingua tamil. A questo si aggiunge l’immancabile carrellata di bugfix.

Contestualmente all’arrivo della Insider Preview Build 25179 nel Dev Channel si segnala quello delle Insider Preview Build 22621.575 e 22622.575 nel Beta Channel. Anche in questo caso un cambiamento riguarda Esplora File: un click con il pulsante centrale del mouse nel pannello di navigazione apre l’elemento in una nuova scheda. Per tutti i dettagli rimandiamo al post dedicato.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.

