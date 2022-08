Windows 11: finestra di Shut Down ridisegnata?

Abbiamo già scritto nelle ore scorse delle novità introdotte da Microsoft in Windows 11 con la versione d’anteprima Preview Build 25174 rilasciata agli Insider nel Dev Channel. Tra coloro che l’hanno installata, qualcuno ha però notato un cambiamento non citato nel changelog ufficiale: interessa la finestra di dialogo per lo spegnimento del PC (Shut Down).

Restyling per lo Shut Down di Windows 11?

A condividere l’immagine qui sotto è stato l’account @XenoPanther su Twitter. Di fatto, è stata tolta di mezzo l’icona visualizzata alla sinistra della tendina.

Da una ricerca più approfondita emerge che le cartelle “Icon” e “Icon Group” sono scomparse dalla DLL “shutdownux”. È doveroso precisare che potrebbe trattarsi di un bug passato inosservato durante la fase di test condotta internamente dal gruppo di Redmond.

Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma Microsoft non interviene di frequente su componenti fondamentali della piattaforma. Tornando alla Insider Preview Build 25174 di Windows 11, le novità più importanti riguardano l’introduzione di un widget dedicato al Game Pass e la correzione dei problemi riscontrati nelle release precedenti (gran parte dei quali relativi alla componente Esplora File).

