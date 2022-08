Windows 11: Microsoft aggiunge il widget Game Pass

Microsoft ha annunciato la nuova build 25174 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Nel post pubblicato sul blog ufficiale viene evidenziata la presenza di una singola novità. L’azienda di Redmond ha avviato i test per il widget che permette di accedere a PC Games Pass. Non mancano ovviamente i numerosi bug fix.

Widget Game Pass in Windows 11

Il servizio Games Pass permette di accedere all’intero catalogo di giochi Xbox direttamente da PC con Windows 11. Gli utenti iscritti al canale Dev del programma Insider possono ora testare il nuovo widget Game Pass presente nella build 25174. Come spiega l’azienda di Redmond, il widget è “una finestra sull’estesa libreria di PC Game Pass“. Gli utenti troveranno gli ultimi arrivi, i giochi che lasceranno presto il catalogo e altre informazioni. È possibile anche aprire direttamente l’app Xbox, con la quale si installano i giochi.

Microsoft sottolinea che il widget è ancora in sviluppo, ma è prevista l’aggiunta di altre funzionalità, come il login all’account Xbox, l’avvio diretto dei giochi recenti e la visualizzazione di suggerimenti personalizzati. Il widget Game Pass è disponibile nella widget board che viene mostrata cliccando l’angolo sinistro della barra delle applicazioni oppure premendo la combinazione di tasti Windows + W.

Con la build 25174 sono stati risolti diversi bug, la maggioranza dei quali riguardano Esplora file. Dato che Microsoft non rilascerà più Windows 11 23H2 è molto probabile che il widget Game Pass arriverà insieme ad un prossimo aggiornamento cumulativo mensile.

