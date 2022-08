Windows 11: barra applicazioni con angoli arrotondati?

Windows 11 è un cantiere aperto, su questo non ci sono dubbi. La squadra di Microsoft al lavoro sul sistema operativo è costantemente impegnata nel valutare l’introduzione di novità, anche per quanto riguarda l’interfaccia. Lo fa con il supporto di chi prende parte ai test, partecipando volontariamente al programma Insider. Proprio tra questi c’è chi ha notato un cambiamento installando la Build 25174 (la stessa che aggiunge il Widget per il Game Pass) rilasciata la scorsa settimana nel Dev Channel: la comparsa di una barra delle applicazioni con angoli arrotondati.

Angoli arrotondati per la barra delle applicazioni di Windows 11

Le segnalazioni sono presto giunte da più parti: ne prendiamo come esempio una comparsa su Reddit, da cui estrapoliamo lo screenshot visibile in allegato qui sotto. Si tratta di un ennesimo intervento sulla UI della piattaforma da parte del gruppo di Redmond? Un restyling quasi impercettibile, ma che interessa una componente fondamentale?

A togliere tutti i dubbi e a sgombrare il campo da ogni ipotesi è stato nel weekend l’intervento di Brandon LeBlanc, Senior Program Manager del team Windows Insider Program interno a Microsoft. Ecco il suo post su Twitter, in forma tradotta.

Questo sembra un bug. Ci sono alcuni problemi, come questo, che modificano la UI in vari modi. Non è qualcosa su cui stiamo conducendo dei test.

This looks like a bug. There are a few bugs like this that change the UI in various ways. It's not something we're doing any A/B testing on. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) August 5, 2022

Insomma, si tratta di un bug, come non è difficile trovarne nelle versioni d’anteprima di Windows 11 (e purtroppo, talvolta, anche in quelle definitive). È lecito supporre che anche la finestra di Shut Down modificata avvistata nei giorni scorsi, alto non sia che l’esito di un ulteriore problema passato inosservato durante il collaudo interno del nuovo codice.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili anche su Amazon per le versioni Home e Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.