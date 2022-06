Windows 11 22H2: le novità per il menu Start

L’arrivo dell’aggiornamento 22H2 su Windows 11, previsto per la seconda metà dell’anno, non porterà certo a una rivoluzione del sistema operativo. Dopotutto, non ce ne sarebbe alcun motivo. Includerà però una serie di cambiamenti introdotti da Microsoft con l’obiettivo dichiarato di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti. Un paio interesseranno nello specifico il menu Start, una delle componenti ridisegnate al debutto della piattaforma che più hanno fatto storcere il naso ai membri della community.

Un menu Start rinnovato con Windows 11 22H2

L’update di W11 in questione porterà con sé la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali posizionare le icone visualizzate. In che modo? Sarà sufficiente prenderne una e trascinarla su un’altra, un po’ come già avviene su smartphone e tablet. Ogni gruppo potrà poi essere rinominato a piacere, così da organizzare al meglio gli elementi nell’interfaccia. Qui sotto il risultato. Gli screenshot pubblicati di seguito sono tratti dalle pagine del sito Windows Latest.

Un’altra opzione dedicata alla personalizzazione del menu Start di Windows 11 in arrivo con l’aggiornamento consentirà di scegliere il numero delle righe di icone visualizzare sullo schermo. Al momento il parametro è impostato di default su tre, ma gli utenti saranno in grado di optare per due oppure quattro. A farne le spese in termini di spazio concesso saranno altre sezioni della UI, a partire da quella relativa agli “Articoli consigliati” che raccoglie i file e gli applicativi aperti di recente.

Al momento, sappiamo che la finestra temporale stabilita da Microsoft per la distribuzione del pacchetto 22H2 punta al bimestre settembre-ottobre. L’obiettivo, come scritto in apertura, sarà quello di apportare alcune modifiche chieste a gran voce, senza però stravolgere le basi di una piattaforma in cui già parecchio è cambiato rispetto all’edizione precedente.

