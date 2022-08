Windows 11 22H2: ora c'è la data di uscita

Il primo grande aggiornamento per Windows 11 è ormai alle porte: il pacchetto 22H2 confezionato da Microsoft e sottoposto a un’intensa fase di test grazie alla collaborazione degli Insider arriverà a breve su tutti i PC compatibili. Oggi circola quella che può essere ritenuta con uno scarso margine di errore la sua data di uscita. Va precisato che manca però ancora un annuncio ufficiale da parte della software house.

Una data di uscita per Windows 11 22H2

È il 20 settembre 2022. Sarà dunque disponibile a meno di dodici mesi di distanza dal debutto iniziale della piattaforma (5 ottobre 2021). A riportarla è la sempre attenta redazione del sito Windows Central, sulla base di informazioni ottenute direttamente da qualcuno interno al gruppo di Redmond. Ecco quanto si legge.

Microsoft non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la versione 22H2 di Windows 11, ma ho saputo dai miei contatti che quella al momento fissata per la disponibilità generale è il 20 settembre.

La roadmap potrebbe ad ogni modo subire modifiche da qui alle prossime settimane, anche se l’intenzione di Microsoft sembra essere questa.

La data potrebbe ancora cambiare, ma mi è stato riferito che da quanto ho appreso è attualmente quella a cui punta Microsoft.

Il rilascio del pacchetto porterà Windows 11 alla build 22621. La stessa fonte rende inoltre noto che seguirà poi, entro la fine dell’anno, un ulteriore aggiornamento che racchiuderà alcune delle caratteristiche inedite al momento non ancora pronte per la distribuzione come il supporto alle schede in Esplora File e le Azioni Suggerite.

Ricordiamo che, con la 22H2, faranno il loro debutto parecchie nuove funzionalità, incluse le opzioni di personalizzazione del menu Start e alcuni cambiamenti per il Centro Notifiche.

