Windows 11: arrivano i widget con notifiche live

Nulla di rivoluzionario per il sistema operativo, ma un’ennesima testimonianza di quanto Microsoft stia puntando sui widget con l’obiettivo di perfezionare l’esperienza offerta da Windows 11. Un piccolo update in fase di distribuzione introduce le notifiche live sulla barra delle applicazioni.

Widget e notifiche live sulla barra di Windows 11

In questo modo, l’utente vede comparire un’icona dinamica che cambia a seconda del messaggio o dell’avviso veicolato. Non più solo le condizioni meteo e la temperatura attuale, ma anche eventuali allerte, notizie di rilievo o i risultati dei match sportivi. Ecco quanto si legge in una nota comparsa sulle pagine del supporto ufficiale.

Windows 11 sta portando più contenuti live sulla tua barra delle applicazioni. Questo cambiamento permette di vedere aggiornamenti in tempo reale da widget come quelli relativi a sport, finanza e breaking news. La tua barra delle applicazioni dovrebbe mostrare il meteo per la maggior parte del tempo, ma quando accade qualcosa di importante legato a uno degli altri tuoi widget, dovrebbe visualizzare un annuncio direttamente sulla barra delle applicazioni.

Per ottenere la novità è necessario aggiornare il Web Experience Pack. Farlo è molto semplice: basta aprire Microsoft Store, fare click su “Raccolta” (in basso a sinistra) e infine su “Recupera aggiornamenti”. Come spesso accade in questi casi, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni prima di poter ricevere il pacchetto.

In seguito all’update, l‘icona relativa ai widget presente sulla barra delle applicazioni mostrerà una notifica in caso di eventi importanti da sottoporre all’attenzione dell’utente.

A proposito di Windows 11, ieri è circolata un’indiscrezione a proposito della data di lancio dell’aggiornamento 22H2: a meno di clamorose smentite, dovrebbe arrivare il 20 settembre, portando il sistema operativo alla build 22621 e introducendo le novità già sottoposte a una fase di test negli ultimi mesi.

Le licenze ufficiali per il sistema operativo sono disponibili su Amazon per le versioni Home e Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.