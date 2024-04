macOS 15: Apple introdurrà una nuova app Calcolatrice

In occasione della WWDC 2024 che si terrà il prossimo giugno, Apple toglierà i veli alle versioni più aggiornate dei sistemi operativi per i suoi dispositivi, tra cui anche macOS 15, per poi renderlo disponibile per tutti gli utenti in autunno, come di consueto. Le novità che il nuovo OS per Mac porterà in dote dovrebbero essere molteplici, tra cui anche un’app Calcolatrice completamente nuova.

macOS 15: app Calcolatrice tutta nuova

Stando infatti a quanto emerso nelle ore addietro, la versione aggiornata dell’app Calcolatrice per Mac includerà funzionalità esclusive quali un sistema avanzato di conversione delle unità situato nell’interfaccia utente principale, inclusa la conversione di valuta con tassi di cambio aggiornati e “Math Notes” per consentire all’app Note di comunicare con l’app Calcolatrice in notazione matematica, in arrivo anche su iOS 18.

Sarà altresì disponibile una cronologia nella barra laterale per mostrare i calcoli precedenti, probabilmente accessibile tramite un pulsante dedicato in alto a sinistra, che fornisce anche opzioni per alternare tra tutte e tre le visualizzazioni della calcolatrice: Base, Scientifica e Programmatore.

Inoltre, le dimensioni della finestra saranno regolabili in tutte e tre le visualizzazioni della calcolatrice, con pulsanti che si ingrandiscono e cambiano forma secondo necessità.

L’app offrirà anche un nuovo design con pulsanti arrotondati, ispirato alla sua controparte in iOS 18.

Da tenere presente che raramente Apple ha aggiornato l’app Calcolatrice di macOS con modifiche significative. L’ultimo importante update è stato rilasciato quasi un decennio fa, con macOS 10.0 Yosemite. A quel tempo, l’obiettivo del gruppo capitanato da Tim Cook era quello di adottare una nuova interfaccia utente piatta in tutti i suoi sistemi operativi.