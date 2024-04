iOS 18: memo vocali e calcoli nell'app Note

Con l’avvento di iOS 18, che sarà annunciato in occasione della WWDC 2024 che si terrà dal 10 al 14 giugno, Apple andrà ad aggiungerà alcune nuove funzionalità all’app Note relative ai memo vocali e ai calcoli.

iOS 18: nuove funzioni in Note per memo vocali e calcoli

Andando più in dettaglio, in base a un nuovo report che è stato diffuso nelle ore addietro, si apprende che iOS 18 consentirà agli utenti di registrare memo vocali direttamente nell’app Note e che queste registrazioni potranno pertanto essere incorporate nelle note.

Da notare che attualmente le registrazioni audio possono essere copiate e incollate dall’app Memo vocali nell’app Note per la riproduzione, mentre a partire da iOS 18 questo passaggio non dovrebbe essere più necessario, con un guadagno per gli utenti in termini di tempo e facilità d’uso.

Viene altresì fatto sapere che molto probabilmente l’app Note otterrà il supporto per la visualizzazione della notazione matematica su iOS 18, per cui gli utenti potranno aggiungere più tipi di equazioni matematiche alle note. La funzione dovrebbe in qualche maniera andarsi a integrare con l’app Calcolatrice, ma i termini esatti non sono ancora molto chiari.

Viene poi fatto sapere che l’aggiunta delle funzioni matematiche dovrebbe coincidere pure con la disponibilità di una nuova app Calcolatrice per macOS.

Da tenere presente che queste nuove funzioni che dovrebbero arrivare sull’app Note sono già disponibili da diverso tempo a questa parte sull’app OneNote offerta da Microsoft, che proprio per questo al momento viene reputata come una tra le migliori soluzioni in circolazione mediante cui poter prendere appunti.