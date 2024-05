Apple Watch SE 2023 scontato su Amazon: AFFARE al 19% in meno

Oltre alla promozione su iPhone 15 ora attiva su Amazon, tra le pagine dello stesso portale potrai trovare anche lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione al 19% in meno. Questa offerta porta l’orologio smart a un prezzo molto vicino al minimo storico; ergo, non dovresti lasciarti scappare questa occasione d’oro e completare la combinazione smartphone-smartwatch della Mela con un unico colpaccio!

Le specifiche tecniche di Apple Watch SE 2023

Lo smartwatch Apple Watch SE di seconda generazione, lanciato nel 2023 con vari formati, in questo frangente si presenta con cassa da 44 mm e cinturino sportivo per un utilizzo in ogni contesto. Difatti, pur essendo di silicone, il cinturino si unisce alla cassa in un’unica texture color Mezzanotte, elegante e adatta per ogni evento.

Il kit di sensori in dotazione si combina alle app di monitoraggio della salute e per l’allenamento al fine di seguirti nell’attività fisica e potenziare le tue sessioni di corsa, palestra o con altri sport. In più, l’acquisto dello smartwatch ti garantisce accesso a 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+! Infine, con il sistema operativo watchOS 10 potrai trovare nuove funzionalità avanzate, tra cui il rilevamento di incidenti e cadute di ultima generazione.

Non perderti quindi Apple Watch SE 2023, specialmente ora che risulta disponibile a 259 euro al posto di 319 euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita in pochi giorni e pagamento a rate suddivisibile in 5 mensilità a Tasso Zero grazie al piano Amazon, oppure con Cofidis previa approvazione del profilo.