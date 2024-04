Mercato smartphone: Samsung leader nel primo trimestre 2024

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Canalys, il mercato smartphone è cresciuto di 10 punti percentuali durante il primo trimestre del 2024 rispetto al Q1 2023. Più precisamente, il riferimento è a 296,2 milioni di unità spedite, una cifra che risulta essere ben superiore alle aspettative.

Mercato smartphone: crescita di 10 punti percentuali durante il primo trimestre 2024

Come anticipato anche da Counterpoint Research, a fare da leader del settore è Samsung con 60 milioni di smartphone spediti, mentre in seconda posizione si trova Apple con 48,7 milioni e in terza Xiaomi con 40,7 milioni di unità.

Durante il periodo che va da gennaio a marzo, le spedizioni totalizzate hanno permesso a Samsung di afferrare una quota di mercato leader del 20%, che però è in calo rispetto alla quota del primo trimestre dello scorso anno del 22%. Samsung ha visto le sue spedizioni del primo trimestre diminuire dell’1%, ma Apple ha spedito 48,7 milioni di iPhone durante il trimestre di apertura del 2024, con un calo del 16% su base annua. Di conseguenza, la quota di mercato di Apple è scesa dal 21% durante il primo trimestre del 2023 al 16% durante il primo trimestre di quest’anno.

Sanyam Chaurasia, analista senior di Canalys, ha riassunto il ritorno di Samsung al vertice dicendo: “Il lancio di S24 di Samsung riflette un momento cruciale nella sua strategia AI e premium, con il potenziale per rimodellare il settore. Rispetto alla versione S23 dello scorso anno, Samsung ha lanciato il Galaxy S24 un mese prima e ha spedito 13,5 milioni di unità, una crescita delle spedizioni del 35% anno su anno rispetto al suo predecessore nel primo trimestre”.