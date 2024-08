Rosa e chic, il telefono di Barbie a meno di 130 euro

A poco più di un anno dall’uscita al cinema del film di Barbie, sarà finalmente possibile fare una chiamata con un telefono di Barbie. Frutto della collaborazione tra il produttore finlandese di telefoni Nokia, Human Mobile Devices (HMD) e il marchio di giocattoli Mattel, questo telefono a conchiglia è interamente rosa e ha uno specchio sul retro. Quando lo si accende, saluta dicendo “Ciao Barbie“. Un vero must-have.

Il telefono di Barbie, sembra un giocattolo… ma non lo è!

Il telefono viene fornito con una serie di accessori, tra cui adesivi, ciondoli e un cordino di perline per personalizzare il suo look. Questo modello ricorda i telefoni iconici della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000. E anche se sembra un giocattolo, non lo è. Potrete effettuare chiamate e inviare messaggi ammirando una serie di sfondi e applicazioni a tema Barbie.

Ma non bisogna aspettarsi le prestazioni di uno smartphone di ultima generazione. Il suo design è stato studiato appositamente per ridurre al minimo le distrazioni digitali. Il telefono a conchiglia è concepito come uno strumento di disconnessione, ideale per le occasioni in cui si desidera ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo.

Le funzioni del telefono di Barbie

Tuttavia, è dotato di KaiOS, un sistema operativo che gli consente di offrire alcune funzioni moderne come 4G, wi-fi e Bluetooth. Sarà inoltre possibile accedere a WhatsApp e YouTube, oltre che a una versione speciale del gioco Snake, chiamata Malibu Snake.

Disponibile per l’acquisto sul sito web di HMD, il telefono Barbie ha un prezzo di 129,99 euro. Con 64 MB di memoria e un mini-schermo da 2,8 pollici, il dispositivo non ha molto da offrire, quindi si affida al suo design per fare la differenza.

Inoltre, il disimballaggio del prodotto dovrebbe ricordare quello di una vera e propria bambola Barbie. Oltre al dispositivo, la confezione contiene due cover posteriori di ricambio, un cavo di ricarica USB-C rosa e persino un panno per la pulizia, naturalmente abbinato!