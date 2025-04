SSD 1TB WD_Black compatibile PC e PS5: prezzo SUPER su Amazon (-24%)

WD_Black SN850X è una SSD M.2 2280 NVMe da 1TB compatibile con PC e PlayStation 5: ad altissime prestazioni, è perfetta per giocare, lavorare e per avere un sistema performante per ogni genere di utilizzo. Oggi è in offerta su Amazon a soli 86,90 euro grazie al 24% di sconto attivo sul prezzo mediano.

WD_Black SN850X: le caratteristiche della SSD

La SSD è dotata di velocità di lettura fino a 7300 MB/s e scrittura fino a 6600 MB/s ed è pensata dunque per chi vuole il massimo, sia per il gaming che per altre attività. Non a caso è perfetta da installare anche su PlayStation 5 per espandere la memoria a disposizione e avere ancora più giochi da provare senza spostarli sulla SSD interna.

Il dissipatore integrato tiene tutto sotto controllo anche nelle sessioni più intense: inoltre, la modalità Gioco 2.0 spinge ancora oltre con ottimizzazioni intelligenti come il caricamento predittivo.

WD_BLACK SN850X è perfetta per PC e laptop da gaming con slot M.2 PCIe Gen4, oltre come detto per PlayStation 5. Ultraveloce e affidabile, è il momento giusto per acquistarla: falla tua a soli 86,90 euro.