Google Traduttore sugli smartphone pieghevoli con dual screen

Google Traduttore ha introdotto una nuova funzionalità pensata appositamente per gli smartphone pieghevoli, come il Google Pixel Fold, il Samsung Galaxy Z Flip6, il Samsung Galaxy Z Fold6 e il Google Pixel 9 Pro Fold. Si tratta della modalità interprete a doppio schermo, che permette di visualizzare la propria traduzione sul display esterno e quella dell’interlocutore sul display interno, facilitando così la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse.

Google Traduttore si aggiorna per i dispositivi pieghevoli

Inizialmente, per accedere a questa funzione, era necessario attivare l’Assistente Google e chiedere esplicitamente di “attivare la modalità interprete“. Questo passaggio, però, è stato ritenuto poco intuitivo da molti utenti, che avrebbero preferito un’integrazione diretta all’interno dell’app Google Traduttore. Fortunatamente, Big G ha recepito il feedback e ha implementato la modifica, anche se non l’ha ancora annunciata ufficialmente né menzionata nelle pagine di supporto.

Compatibilità limitata ad alcuni dispositivi

La modalità di conversazione a doppio schermo funziona perfettamente sugli smartphone pieghevoli di Google e Samsung dotati di sistema operativo Android 14. Purtroppo, però, la funzione non è compatibile con i dispositivi pieghevoli di altri produttori, come OnePlus Open, Xiaomi MIX Flip e Motorola Razr Plus (2024). Questo perché tali dispositivi non supportano l’API di Android per la modalità dual screen, utilizzata da Google per mostrare le traduzioni su entrambi gli schermi.

Come utilizzare la modalità di conversazione a doppio schermo di Google Traduttore

Se si possiede un dispositivo pieghevole compatibile, è possibile seguire questi semplici passaggi per attivare la modalità di conversazione a doppio schermo: