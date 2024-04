Mercato smartphone: Samsung sorpassa nuovamente Apple

Stando a quelli che sono i dati che la società Counterpoint Research ha recentemente rivelato, Samsung ha riconquistato la posizione di leader nel mercato smartphone, andando a sorpassare Apple che in precedenza aveva raggiunto il podio.

Mercato smartphone: Samsung nuovamente leader

Il merito di questo sorpasso è, a quanto pare, tutto da imputare all’ottimo andamento della nuova gamma Galaxy S24 e delle sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la traduzione in tempo reale di 13 lingue durante le chiamate e la funzione Circle to Search, che consente agli utenti di cercare disegnando un cerchio sullo schermo, senza contare che la fotocamera del modello Ultra è stata recentemente nominata la migliore su mobile dalla rivista statunitense Consumer Reports, andando a battere pure quella di iPhone 15 Pro Max.

Andando più in dettaglio, durante il 2023, per la prima volta in 13 anni, Samsung ha perso il primo posto nel mercato smartphone in termini di spedizioni. Nel corso del mese di febbraio del 2024, però, Samsung è riuscita a vendere 19,69 milioni di smartphone, conquistando una quota di mercato del 20%, mentre Apple ha venduto 17,41 milioni di iPhone per una quota di mercato pari al 18%.

La maggior parte delle vendite messe a segno da Samsung è stata registrata nei mercati europei, dove ha mantenuto il primo posto con una quota del 34%. Anche negli Stati Uniti, territorio dove il colosso di Cupertino solitamente ha la meglio, però, le vendite sono andate abbastanza bene, con un incremento al 36% rispetto al precedente 20%, mentre la quota di Apple è scesa dal 64% al 48%.