Google Play Store: arriva il download simultaneo di 3 app

Big G ha recentemente introdotto un’interessante funzionalità nel Google Play Store che consente agli utenti di scaricare, installare e aggiornare più applicazioni Android contemporaneamente. In precedenza, se si cercava di eseguire manualmente tutti gli aggiornamenti, il Play Store elaborava solo una singola app alla volta. Ora invece, è in grado di gestire fino a tre app in contemporanea.

Una funzione a lungo attesa sul Google Play Store

La funzionalità di aggiornamento simultaneo delle app dal Play Store non è una novità assoluta. Google aveva già introdotto questa possibilità nel 2019, continuando i test fino a marzo 2022. Tuttavia, solo recentemente il rollout di questa feature sta raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti Android.

Grazie agli aggiornamenti simultanei, quando si configura un nuovo dispositivo o lo si ripristina da un backup, le app vengono aggiornate automaticamente in background mentre l’utente completa la procedura guidata. In questo modo si evita di dover aspettare il completamento di ogni singolo update prima di poter utilizzare il telefono.

Questa comoda novità, una volta disponibile per tutti, permetterà un notevole risparmio di tempo durante la prima configurazione o il ripristino di uno smartphone Android. Gli utenti potranno iniziare da subito a sfruttare le app aggiornate, senza attese.

Va notato che Apple supporta già da molti anni un massimo di tre installazioni di app iOS dall’App Store.

Disponibilità e limitazioni

Al momento, Google non ha fornito dettagli precisi riguardo alla tempistica di lancio o all’arrivo della funzione su dispositivi specifici. Ciò suggerisce che le limitazioni ai download e alle installazioni simultanee siano probabilmente legate al lato server. Per verificare se la nuova funzionalità è disponibile sul proprio dispositivo, non resta che provare ad aggiornare manualmente tutte le app e osservare se il Google Play Store consente l’elaborazione di più app in contemporanea.