Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 5G a 189€ con questo codice

Curato nel design ed evoluto nelle prestazioni, Redmi Note 13 5G è in offerta su eBay. È lo smartphone di Xiaomi che unisce uno stile unico nel suo genere e un comparto hardware che strizza l’occhio alla fascia alta del mercato, proposto a un prezzo davvero conveniente. Il risparmio è notevole e grazie al codice sconto PSPRAPR25 lo puoi acquistare a soli 189,90 euro.

Le specifiche dello smartphone Redmi Note 13 5G

Di seguito le specifiche tecniche più importanti in dotazione, tra le quali figurano l’ampio display ideale per la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel per catturare immagini sempre perfette e il supporto alle reti mobile di ultima generazione. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Display AMOLED da 6,67 pollici (2400×1080 pixel, 120 Hz);

processore MediaTek Dimensity 6080;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore da 108+8+2 megapixel;

selfie camera frontale da 16 megapixel;

supporto Dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2;

moduli GPS e NFC, lettore di impronte digitali;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos, certificazione IP54;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W (il caricatore è incluso).

Per acquistare lo smartphone Redmi Note 13 5G di Xiaomi al prezzo finale di soli 189,90 euro (da listino costa 299,90 euro) non devi far altro che inserire il codice PSPRAPR25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Così sbloccherai lo sconto. La colorazione è Graphite black, quella visibile qui sopra.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis. È proposto da un venditore professionale italiano con oltre 64.700 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay.