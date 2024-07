Google annuncia nuove funzionalità per il Play Store

Google ha svelato molte novità in arrivo sul Play Store per Android. Le nuove funzionalità, alcune delle quali disponibili solo in determinati paesi, permettono di scoprire le app, creare raccolte e ricevere suggerimenti personalizzati sui giochi. L’azienda di Mountain View ha inoltre aggiornato il programma Play Points e introdotto un controllo maggiore sui dati delle app.

Molte novità per Google Play Store

Google utilizza già l’intelligenza artificiale per generare recensioni e FAQ (solo in inglese). Ora viene sfruttata anche per confrontare le app della stessa categoria. Quando l’utente cerca un’app per determinate attività, l’IA suggerisce varie alternative con una breve descrizione. La funzionalità sfrutta il modello Gemini.

Google ha inoltre creato “spazi” su specifici argomenti. Gli utenti in Giappone troveranno una sezione per i fumetti con anteprime gratuite, eventi live e trailer. Per migliorare i suggerimenti personalizzati dei giochi è possibile scegliere il tipo di gioco (ad esempio avventura, azione, strategie e altri). Play Games su PC consente invece di giocare a più titoli contemporaneamente.

Il programma Play Points offre ora i Super Weekly Prizes che permettono ai membri Diamond, Platinum e Gold di vincere dispositivi Pixel, prodotti Razer e altri premi. Negli Stati Uniti sono disponibili le Collections, ovvero raccolte di app organizzate in categorie.

Infine, gli utenti possono scegliere le app da usare per la personalizzazione. I relativi dati non verranno utilizzati per i suggerimenti o per le inserzioni pubblicitarie.