Google lancia l'app Gemini per iPad (finalmente)

Google ha lanciato una versione dedicata dell’app Gemini per iPadOS. Fino a questo momento, gli utenti erano costretti a utilizzare la versione per iPhone in modalità compatibilità, con tutte le limitazioni che ne derivavano. A dirla tutta, sarebbe stato meglio che l’app nativa per iPad debuttasse con il lancio di Gemini per iOS, avvenuto a novembre, ma come si dice in questi casi, meglio tardi che mai!

L’app nativa di Gemini arriva su iPad

Elijah Lawal, portavoce di Google, ha dichiarato che la nuova app offre un’esperienza ottimizzata per iPad, ben lontana dalla semplice versione ingrandita dell’app per iPhone. Grazie alla vista divisa, gli utenti potranno affiancare Gemini ad altre app, sfruttando appieno le potenzialità del multitasking su iPad.

Lawal ha anche dato un assaggio delle funzionalità più interessanti della nuova app:

Gemini Live : conversazioni naturali e fluide in oltre 45 lingue.

: conversazioni naturali e fluide in oltre 45 lingue. Deep Research: generazione rapida di report e raccolta di informazioni, con un notevole risparmio di tempo.

Audio Overview : elaborazione e comprensione semplificate dei file audio.

: elaborazione e comprensione semplificate dei file audio. Canvas : co-creazione e modifica di documenti e codice in uno spazio innovativo, pensato per la collaborazione con l’AI.

: co-creazione e modifica di documenti e codice in uno spazio innovativo, pensato per la collaborazione con l’AI. Generazione di immagini e video: possibilità di dare vita alle proprie idee generando immagini e video mozzafiato direttamente su iPad.

Disponibilità immediata e globale

La buona notizia è che non bisognerà attendere: l’app per iPad è già disponibile in tutti i Paesi in cui Gemini è attualmente offerto. Basterà scaricarla direttamente dall’App Store per iniziare a utilizzarla.

Oltre al lancio dell’app per iPad, Google ha annunciato un’importante espansione della funzionalità Audio Overview. Inizialmente disponibile solo in inglese per gli abbonati a Gemini e Gemini Advanced, questa funzione è ora utilizzabile in oltre 45 lingue a livello globale, grazie ai feedback positivi ricevuti.

Widget e integrazione con Google Foto

Secondo quanto riportato nella pagina dell’app, Gemini può ora essere aggiunto come widget nella schermata iniziale di iPad, per un accesso ancora più rapido. Inoltre, l’app supporta la connessione diretta alla libreria di Google Foto, che semplifica l’utilizzo delle immagini personali all’interno di Gemini.