Gemini per iPhone, arriva l'app ufficiale per iOS

Finalmente è arrivata. L’app Gemini di Google sbarca ufficialmente su iPhone. Big G ha rilasciato l’app Gemini per i dispositivi Android all’inizio di quest’anno, consentendo agli utenti di cambiare l’assistente predefinito da Google Assistant a Gemini. Su iOS, Gemini era un po’ come un ospite non invitato, nascosto timidamente all’interno dell’app ufficiale di Google. Ma il colosso di Mountain View ha creato un’app tutta dedicata al suo chatbot AI, per la gioia degli utenti iOS.

Disponibile l’app Gemini di Google per iOS

L’app ufficiale Gemini per iOS è compatibile con tutti gli iPhone con sistema operativo iOS 16.0 o successivo. Supporta ben 36 lingue: inglese, arabo, bengalese, croato, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, hindi, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, marathi, norvegese bokmål, polacco, portoghese, rumeno, russo, cinese semplificato, slovacco, spagnolo, svedese, tamil, telugu, thailandese, cinese tradizionale, turco, ucraino, vietnamita.

Si può accedere alle funzionalità gratuite o sbloccare i “super poteri” di Gemini Advanced a pagamento. Con Gemini Live, il modello più recente e potente di Google, si può fare brainstorming di idee, esplorare nuovi argomenti e molto altro, il tutto con un’esperienza vocale super fluida. E come ciliegina sulla torta, si avrà anche Gemini per Gmail e Documenti.

Anche gli account Google Workspace possono accedere all’app di Gemini per iOS

Se si ha un account Google Workspace e il proprio amministratore ha abilitato l’accesso a Gemini Advanced si può comunque accedere all’app mobile Gemini sul proprio iPhone. Basterà andare sull’Apple App Store, cercare l’app ufficiale Google Gemini e scaricarla. L’unica condizione è che l’età dell’account Google sia impostata su 13 anni o più. Ma sicuramente che questo non sarà un problema per la maggior parte delle persone.