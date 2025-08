Proiettore a 28€: è un'offerta a tempo (SOLD OUT dietro l'angolo)

Senza perdere tempo, ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che in questo momento propone il proiettore W13 al prezzo stracciato di soli 28,49 euro. Attenzione: il numero delle unità è limitato e andrà sold out in fretta. Può visualizzare immagini con diagonale fino a 130 pollici su qualsiasi telo o parete, trasformando il tuo salotto o qualsiasi altra stanza della casa in una vera e propria sala cinematografica.

Proiettore da 130 pollici a soli 28 euro

Il suo design mini e il peso di appena 380 grammi permettono di trasportarlo e utilizzarlo comodamente ovunque. Tra i punti di forza ci sono la luminosità che arriva a 13.000 Lux e il supporto nativo alla risoluzione Full HD. Può essere posizionato a una distanza variabile da 1 a 6 metri. Ancora, il rapporto di contrasto è 10.000:1, lo zoom regolabile e la compatibilità con formati 4:3/16:9 assicurano una visione personalizzata e coinvolgente, mentre l’efficiente sistema di raffreddamento riduce il rumore della ventola fino al 60% e gli altoparlanti stereo Hi-Fi integrati offrono un suono potente e definito. Le porte in dotazione sono USB, HDMI e jack audio. Per saperne di più rimandiamo alla scheda sull’e-commerce.

Non ci sono coupon da attivare: lo sconto del 53% è automatico e ti permette di acquistare il proiettore W13 al prezzo stracciato di soli 28,49 euro.

Puoi contare anche sulla consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua, se sei in possesso di un abbonamento Prime. In alternativa, hai la possibilità di iniziare la prova di 30 giorni e accedere senza limitazioni a tutti i vantaggi inclusi, anche lo streaming di film e serie TV dalla piattaforma Prime Video.