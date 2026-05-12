Smart TV Samsung da 55" QLED 4K ultra sottile in sconto di 120€

Se stai cercando una Smart TV dalle ottime prestazioni che sia anche bella grande ma con un design sottile, approfitta di questa occasione imperdibile. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV Samsung da 55 pollici a 579 euro, invece che 699 euro.

C’è quindi uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare 120 euro sul totale e porta il prezzo al minimo storico. Ovviamente dovrai fare in fretta perché questa promozione terminerà tra poco. Tra l’altro se preferisci potrai acquistarla subito e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Smart TV Samsung da 55″ a un ottimo prezzo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo della Smart TV Samsung da 55 pollici oggi è imbattibile ed è il motivo principale per cui dovrai fare in fretta. Ha un design ultra sottile e una cornice praticamente invisibile per garantire una maggiore visione. La tecnologia mini LED con il processore NQ4 AI Gen2 e la risoluzione QLED 4K garantiscono immagini perfette.

Con Neo Quantum HDR puoi sperimentare colori più ricchi e dettagli nitidi anche quando le scene sono buie per non perderti nulla. Motion Xcelerator con refresh rate da 144 Hz ti permette di non perdere un frame ed è quindi adatta anche per i videogiochi. È dotata di altoparlanti potenti e potrai accedere a un’interfaccia intuitiva per gestire le applicazioni e i programmi. Offre le porte HDMI, USB, le connessionei Bluetotoh, WiFi e in confezione troverai due telecomandi.

Non tardare perché una promozione del genere sarebbe davvero un peccato perderla. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung da 55 pollici a 579 euro, invece che 699 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.