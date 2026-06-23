La tua nuova TV ti aspetta al Prime Day: è quella di Xiaomi

Se stai pensando di mettere un nuovo televisore in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa, dai uno sguardo alle offerte di Amazon per la serie Xiaomi TV F. In occasione del Prime Day, l’e-commerce sta proponendo l’intera gamma a prezzi molto convenienti. Il voto medio assegnato da oltre 6.000 recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5.

Le TV di Xiaomi in forte sconto al Prime Day

C’è la piattaforma Fire OS con le applicazioni necessarie per lo streaming da Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, Prime Video e così via, il supporto ad Alexa, la compatibilità con AirPlay e ovviamente il nuovo digitale terrestre per vedere i programmi di ogni emittente. Nella confezione è presente il telecomando Bluetooth con microfono. All’interno della pagina dedicata trovi tutte le altre informazioni su specifiche tecniche e funzionalità integrate.

Ecco tutte le versioni della Xiaomi TV F in offerta su Amazon per l’evento che ha preso il via oggi. Scegli quella più adatta al suo salotto o all’ambiente in cui vuoi metterla.

Con la prova gratis di 30 giorni, attivi l’abbonamento Prime per partecipare al Prime Day e accedi a tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione. C’è anche l’accesso al catalogo di Prime Video per lo streaming.