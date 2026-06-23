 La tua nuova TV ti aspetta al Prime Day: è quella di Xiaomi
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La tua nuova TV ti aspetta al Prime Day: è quella di Xiaomi

Da 32 a 65 pollici di diagonale, tutta la gamma Xiaomi TV F è in promozione su Amazon con offerte valide in occasione del Prime Day 2026.
La tua nuova TV ti aspetta al Prime Day: è quella di Xiaomi
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Da 32 a 65 pollici di diagonale, tutta la gamma Xiaomi TV F è in promozione su Amazon con offerte valide in occasione del Prime Day 2026.
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Se stai pensando di mettere un nuovo televisore in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa, dai uno sguardo alle offerte di Amazon per la serie Xiaomi TV F. In occasione del Prime Day, l’e-commerce sta proponendo l’intera gamma a prezzi molto convenienti. Il voto medio assegnato da oltre 6.000 recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5.

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Le TV di Xiaomi in forte sconto al Prime Day

C’è la piattaforma Fire OS con le applicazioni necessarie per lo streaming da Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, Prime Video e così via, il supporto ad Alexa, la compatibilità con AirPlay e ovviamente il nuovo digitale terrestre per vedere i programmi di ogni emittente. Nella confezione è presente il telecomando Bluetooth con microfono. All’interno della pagina dedicata trovi tutte le altre informazioni su specifiche tecniche e funzionalità integrate.

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Ecco tutte le versioni della Xiaomi TV F in offerta su Amazon per l’evento che ha preso il via oggi. Scegli quella più adatta al suo salotto o all’ambiente in cui vuoi metterla.

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XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay

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Con la prova gratis di 30 giorni, attivi l’abbonamento Prime per partecipare al Prime Day e accedi a tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione. C’è anche l’accesso al catalogo di Prime Video per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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