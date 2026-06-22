Prime Day 2026: tutti gli sconti sulle Fire TV Stick

È arrivata l’edizione 2026 del Prime Day ed è l’occasione perfetta per allungare le mani su una Fire TV Stick. La gamma di dispositivi Amazon è in forte sconto, fino al 55% rispetto al listino ufficiale, un’opportunità più unica che rara per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming.

La tua Fire TV Stick ti aspetta al Prime Day

L’ultimo modello, la Fire TV Stick 4K Select con piattaforma Vega OS, può essere tua al prezzo di soli 24,99 euro (-55%). È l’affare più conveniente, non c’è molto da aggiungere.

Fire TV Stick 4K Max con il supporto alla connettività Wi-Fi 6E, la modalità Ambiente e l’interazione vocale con Alexa+ è in offerta a 44,99 euro (-44%).

Se ti accontenti della risoluzione 1080p, Fire TV Stick HD a soli 23,99 euro (-47%) può andare più che bene, anche se la differenza con la prima versione segnalata è davvero minima.

C’è poi Fire TV Stick 4K Plus che può essere tua a 35,99 euro (-49%). Include il supporto a Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+.

Non è proprio una chiavetta, ma un vero hub multimediale: Fire TV Cube è proposto a 103,99 euro (-31%), offrendo un approccio leggermente diverso all’intrattenimento in salotto, più in stile set-top box-

Ci sarà tempo fino al 26 giugno per partecipare al Prime Day 2026. Non occorre altro che l’abbonamento Prime: lo puoi attivare gratis subito e usare per 30 giorni senza alcun addebito.