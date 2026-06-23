 Apple Studio Display in offerta lampo al Prime Day: -300 euro
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Apple Studio Display in offerta lampo al Prime Day: -300 euro

È un'offerta lampo: Amazon ha deciso di applicare un forte sconto a un numero limitato di Apple Studio Display per celebrare il Prime Day.
Apple Studio Display in offerta lampo al Prime Day: -300 euro
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È un'offerta lampo: Amazon ha deciso di applicare un forte sconto a un numero limitato di Apple Studio Display per celebrare il Prime Day.
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Tra le migliori promozioni disponibili in questo momento per il Prime Day di Amazon c’è anche l’offerta lampo che taglia 300 euro dal listino di Apple Studio Display. È la versione del monitor Apple con vetro standard, adattatore di montaggio VESA e tutta la qualità garantita dal marchio, per l’ambito professionale e non solo. Attenzione a non perdere tempo se sei interessato, il numero delle unità in sconto è limitato e andrà presto sold out.

Compra Apple Studio Display in offerta lampo

Prime Day: super sconto per Apple Studio Display

È uno schermo Retina 5K da 27 pollici con 600 nit di luminosità, un miliardo di colori e ampia gamma cromatica P3, ideale per le applicazione della produttività, l’editing grafico, video e di qualsiasi altro contenuto. Integra una videocamera da 12 megapixel con ottica ultra‑grandangolare e inquadratura automatica per la gestione durante le videochiamate. Non mancano nemmeno tre microfoni di qualità professionale in array per la voce e le registrazioni, mentre il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale garantisce un’esperienza d’ascolto di alto livello. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

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Approfitta dello sconto di 300 euro e acquista Apple Studio Display al prezzo finale di 1.149 euro (invece di 1.449 euro), il più basso e conveniente da quando è in vendita. La disponibilità è immediata con vendita e spedizione curate da Amazon e consegna gratis entro un paio di giorni.

EsclusivaPrimeDay
Apple Studio Display - Vetro standard - Adattatore di montaggio VESA ​​​​​​​ (2025)

Apple Studio Display – Vetro standard – Adattatore di montaggio VESA ​​​​​​​ (2025)

EsclusivaPrimeDay

1.149,001.449,09€-20,71%

Vedi l’offerta

È richiesto l’abbonamento Prime per partecipare al Prime Day. Se non l’hai ancora fatto, attiva il mese di prova e accedi alla sottoscrizione senza spese. L’evento ha preso il via oggi e proseguirà fino a venerdì 26 giugno con migliaia di promozioni in ogni categoria dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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