Apple Studio Display in offerta lampo al Prime Day: -300 euro

Tra le migliori promozioni disponibili in questo momento per il Prime Day di Amazon c’è anche l’offerta lampo che taglia 300 euro dal listino di Apple Studio Display. È la versione del monitor Apple con vetro standard, adattatore di montaggio VESA e tutta la qualità garantita dal marchio, per l’ambito professionale e non solo. Attenzione a non perdere tempo se sei interessato, il numero delle unità in sconto è limitato e andrà presto sold out.

Prime Day: super sconto per Apple Studio Display

È uno schermo Retina 5K da 27 pollici con 600 nit di luminosità, un miliardo di colori e ampia gamma cromatica P3, ideale per le applicazione della produttività, l’editing grafico, video e di qualsiasi altro contenuto. Integra una videocamera da 12 megapixel con ottica ultra‑grandangolare e inquadratura automatica per la gestione durante le videochiamate. Non mancano nemmeno tre microfoni di qualità professionale in array per la voce e le registrazioni, mentre il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale garantisce un’esperienza d’ascolto di alto livello. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Approfitta dello sconto di 300 euro e acquista Apple Studio Display al prezzo finale di 1.149 euro (invece di 1.449 euro), il più basso e conveniente da quando è in vendita. La disponibilità è immediata con vendita e spedizione curate da Amazon e consegna gratis entro un paio di giorni.

È richiesto l’abbonamento Prime per partecipare al Prime Day. Se non l’hai ancora fatto, attiva il mese di prova e accedi alla sottoscrizione senza spese. L’evento ha preso il via oggi e proseguirà fino a venerdì 26 giugno con migliaia di promozioni in ogni categoria dell’e-commerce.