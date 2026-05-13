Monitor BenQ da 23,8" IPS con refresh rate da 144Hz per zero compromessi

Se non vuoi affaticare la vista durante le ore che passi davanti al computer, per lavoro o per hobby, approfitta di questa promozione spettacolare. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor BenQ da 23,8 pollici a soli 129,99 euro, invece che 139 euro.

Anche se lo sconto del 6% non è da strapparsi i capelli si tratta del minimo storico e per ciò che offre è davvero un ottimo prezzo. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Devi fare presto però perché l’offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Monitor BenQ da 23,8 pollici: qualità prezzo top

Sicuramente il monitor BenQ da 23,8 pollici ha un rapporto qualità prezzo interessante e con questo sconto ancora di più. Oltre ad avere le giuste dimensioni per non essere troppo ingombrante ma garantire comunque un’ottima visione, offre anche diverse tecnologie che garantiscono un risultato eccellente.

Ha una frequenza di aggiornamento da 144 Hz per immagini dettagliate anche quando sono molto veloci e un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. La bassa emissione di luce blu ti consentirà di stare davanti allo schermo tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista. Ha inoltre una cornice ultra slim per ampliare il campo visivo e il 99% di colori sRGB per garantire un ottimo risultato. Puoi collegare computer, console di gioco e un secondo schermo grazie alle porte HDMI, DisplayPort e USB Type-C.

Non farti sfuggire una delle migliori promozioni del momento nella categoria. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo monitor BenQ da 23,8 pollici a soli 129,99 euro, invece che 139 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.