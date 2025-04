iPhone 16e: su eBay puoi averlo con uno sconto di quasi 100 euro

Il nuovo iPhone 16e è al centro di un’offerta molto interessante su eBay. Applicando il codice sconto PSPRAPR25 prima del pagamento potrai portartelo a casa a soli 631,90 euro invece di 729,90, con spedizione gratuita con corriere espresso. Il venditore ha il 100% dei feedback positivi, offre la garanzia di 2 anni e puoi comunque contare sulla protezione cliente di eBay in caso di qualsiasi imprevisto.

iPhone 16e: la scheda tecnica

iPhone 16e nasce per offrire un’esperienza da flagship con un prezzo di partenza più economico, che lo diventa ancora di più grazie a questo sconto.

Dal design elegante e resistente, con una scocca in alluminio e vetro e una certificazione IP68 che garantisce la protezione da polvere e acqua, ha un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con luminosità di picco di 800 nit. Il notch superiore ospita il Face ID e una fotocamera frontale da 12 megapixel per selfie e videochiamate.

La fotocamera principale è invece una Fusion Camera da 48 MP, con stabilizzazione ottica e un teleobiettivo 2x da 12 MP. Per le prestazioni, il telefono monta il chip A18, lo stesso dei modelli di ultima generazione, con una GPU a 4 core e affiancato da 8GB di RAM e, in questo caso, 128GB di memoria interna. La presenza di questo chipset garantisce il supporto ad Apple Intelligence, ora disponibile anche in Italia.

Infine, la batteria è ottimizzata per garantire fino a 26 ore di riproduzione video ed è presente anche il Tasto Azione per personalizzare l’accesso rapido a funzioni e app. Si ricarica tramite USB-C o in wireless con tecnologia MagSafe. Inserisci il codice sconto PSPRAPR25 per pagarlo soltanto 631,90 euro invece di 729,90.