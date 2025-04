Motorola Edge 50 Pro: lo smartphone che fa tutto meglio è ora in offerta su eBay

Le ultime serie Motorola Edge hanno avuto la capacità di ispirare, distinguersi e proporre smartphone dalle elevate prestazioni a prezzi assolutamente accessibili. Uno dei modelli più iconici e potenti è indubbiamente Motorola Edge 50 Pro che è ora in sconto su eBay grazie al codice promozionale PSPRAPR25.

3 ragioni per scegliere Motorola Edge 50 Pro

Display pOLED da 6,7″ a 144Hz

Ricarica ultra-rapida da 125W

Tripla fotocamera versatile

Tanta qualità e stile per uno smartphone favoloso

Non c’è aspetto del Motorola Edge 50 Pro che non meriti giustifichi l’acquisto di uno degli smartphone più completi, belli, utili e affascinanti del panorama tecnologico. Partiamo dal dire che Motorola Edge 50 Pro è il primo smartphone al mondo con una fotocamera e un display certificato da Pantone. Cosa significa? Che le foto che scatti e le immagini che visualizzi sul display simulano in modo autentico l’intera gamma dei colori Pantone fisici.

Il comparto fotografico è notevole: tripla fotocamera posteriore da 50 MP, 13 MP e 10 MP con flash Ring LED. Anche la fotocamera anteriore è sorprendente, con ben 50 MP di risoluzione. Il display è uno schermo P-OLED da 6.7” con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Le prestazioni sono anche qui da top di gamma grazie ai 12 GB di RAM e ai 512 GB di memoria interna e il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Ideale per chi…

Desidera uno smartphone con un display di alta qualità per contenuti multimediali e gaming

Cerca un dispositivo con ricarica rapida per ridurre i tempi di inattività

Vuole un comparto fotografico completo e versatile per ogni situazione

Insomma, è uno smartphone meraviglioso e che ha tutto quello che ti serve per l’utilizzo quotidiano. Non sottovalutare che supporta le nuovissime funzionalità di intelligenza artificiale Moto AI e la ricarica rapida che in soli 4 minuti ti permette di ripristinare l’autonomia della batteria. Se cerchi uno smartphone top, Motorola Edge 50 Pro è quello di cui hai bisogno e puoi averlo in offerta su eBay grazie al codice sconto PSPRAPR25.