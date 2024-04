Windows 10 KB5036979 spinge gli account Microsoft

I tanti utenti ancora fermi a Windows 10 possono ora scaricare l’aggiornamento KB5036979 appena rilasciato da Microsoft. Si tratta di un update opzionale. Come sempre, è possibile procedere con il download e l’installazione semplicemente avviando l’utility Windows Update oppure, in modalità manuale, attraverso il portale dedicato.

Le novità dell’aggiornamento KB5036979 per Windows 10

Le novità introdotte saranno contenute poi nel Patch Tuesday in arrivo nella seconda settimana di maggio. Il pacchetto di oggi porta la versione 22H2 del sistema operativo alla build 19045.4355.

Il cambiamento più importante tra quelli introdotti è relativo all’applicazione Impostazioni. Chi utilizza il PC con un profilo locale vedrà comparire un avviso per la creazione di un account Microsoft, senza il quale non potrà accedere a funzionalità come il backup dei file e delle immagini su OneDrive. Qui sotto lo screenshot condiviso dalla redazione del sito Windows Latest.

Fortunatamente, l’avviso può essere disabilitato nelle Impostazioni, all’interno della sezione Privacy e sicurezza, agendo sull’opzione relativa alle notifiche.

Non si tratta dell’unico cambiamento introdotto da KB5036979 per Windows 10. Come si legge nel changelog ufficiale, c’è anche un miglioramento relativo alla ricerca delle applicazioni installate, resa più affidabile e semplice, stando a quanto affermato dalla software house.

Ancora, l’esperienza fornita dai widget sulla schermata di blocco è stata resa più personalizzabile ed è stato risolto un problema riguardante la stabilità della connessione Bluetooth con gli auricolari wireless. A questo si aggiunge il tradizionale elenco di bugfix che va a intervenire sugli intoppi rilevati nelle versioni precedenti.

Quanto sono gli utenti che ancora si affidano a Windows 10? Tanti, certamente più di quanto Microsoft avrebbe sperato. Stando alle statistiche più recenti, il 69,07% di coloro che hanno scelto il sistema operativo, con la quota tornata a crescere negli ultimi mesi, mentre il successore W11 è in flessione.

Sul fronte Windows 11, nelle stesse ore ha preso il via la distribuzione dell’aggiornamento KB5036980 a cui abbiamo dedicato un articolo.