Windows: widget MSN personalizzabili sulla schermata di blocco

Di recente, Microsoft ha dato il via all’integrazione dei widget MSN nella schermata di blocco su Windows 11 e su Windows 10. Al momento, gli elementi non risultano personalizzabili. Questa limitazione verrà presto eliminata, concedendo agli utenti la libertà di intervenire su quanto visualizzato nella lockscreen, in base alle loro preferenze.

Lockscreen Windows: sarà possibile personalizzare i widget MSN

Lo ha riferito la software house stessa alla redazione del sito Windows Latest. La novità sarà introdotta con un prossimo aggiornamento. Non è dato a sapere se con l’arrivo della versione 24H2 prevista per l’autunno oppure in anticipo, il gruppo di Redmond non ha fornito tempistiche precise.

La comparsa dei widget MSN nella schermata di blocco avviene oggi per chi ha scelto di scaricare e di installare gli ultimi update opzionali rilasciati. Le cose cambieranno presto, molto presto: saranno attivati di default con il rollout del Patch Tuesday che prenderà il via proprio oggi, martedì 9 aprile (indicativamente nella serata per chi si trova in Europa).

Allo stato attuale, tutti gli elementi (le condizioni meteo, l’andamento del mercato azionario e i risultati sportivi) vengono mostrati quando, all’interno delle Impostazioni, l’utente ha abilitato quello relativo al meteo. In futuro, si potrà scegliere quali visualizzare e quali invece rimuovere. Ci sarà poi anche la possibilità di eliminarli tutti, ma solo selezionando un’applicazione alternativa al loro posto, ad esempio quella relativa alla posta elettronica o al calendario.

Al momento, Microsoft non sembra aver preso in considerazione l’ipotesi di restituire una lockscreen completamente pulita agli utenti. Potrebbe comunque farlo più avanti, sulla base dei feedback ricevuti da parte di chi predilige un’interfaccia minimalista.

Ricordiamo che l’aggiunta dei widget MSN alla schermata di blocco interessa anche le versioni Enterprise del sistema operativo. Si tratta di un’altra scelta che ha suscitato perplessità, considerando la loro utilità piuttosto discutibile in ambito professionale.