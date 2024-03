Windows 10 riceve nuove funzionalità: tocca a MSN

Nonostante manchi poco più di un anno e mezzo alla fine del periodo di supporto (14 ottobre 2025), Windows 10 continua a ricevere nuove funzionalità: l’ultima introdotta da Microsoft riguarda MSN. Lo ha annunciato la software house stessa, attraverso le pagine del blog ufficiale.

Abbiamo distribuito la build 19045.4235 (KB5035941) di Windows 10 22H2 nel Release Preview Channel per gli Insider su Windows 10 22H2.

Le schede di MSN nella schermata di blocco su Windows 10

Il pacchetto KB5035941 distribuito agli Insider presenti nel Release Preview Channel, che porta il sistema operativo alla build 19045.4235, include alcune schede dedicate al servizio, integrandole nella schermata di blocco. Sono mostrate nella parte inferiore dell’interfaccia, appena sotto l’orario e la data, come visibile nello screenshot qui sotto (condiviso in origine da Windows Latest). L’aspetto è quello tipico dei widget, con informazioni a proposito delle condizioni meteo della località in cui ci si trova, dei trend riguardanti il mercato azionario, delle condizioni del traffico nella propria zona e delle ultime notizie provenienti dal mondo dello sport (i risultati delle partite).

Al momento, un click provoca l’apertura del browser Edge indirizzando alla pagina in cui è possibile consultare maggiori dettagli, ma in futuro potrebbe lanciare un’applicazione specifica. Microsoft ha dichiarato che sta raccogliendo di feedback necessari per ottimizzare la funzionalità.

Una volta che il rollout arriverà a interessare la versione finale di Windows 10, gli utenti saranno comunque in grado di disabilitare queste schede, semplicemente agendo sulle impostazioni.

Quanti sono i PC ancora fermi a questa edizione del sistema operativo? Davvero molti, con tutta probabilità più di quanto la software house aveva previsto: il 67,26% di quelli in circolazione, secondo l’analisi condotta da StatCounter e aggiornata a fine febbraio, con la quota tornata a crescere nell’ultimo bimestre. Per fare un confronto, il successore Windows 11 si trova al 28,16%, nonostante l’impegno fin qui profuso dal gruppo di Redmond per promuoverlo.